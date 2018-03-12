UBP’yi bekleyen tehlike

Seçimden açık arayla birinci parti çıkmasına rağmen muhalefette kalmanın şaşkınlığını yeni yeni atlatan UBP’de kazan kaynamaya başladı.

Bir yazımda belirtmiştim;

UBP’nin düşmana ihtiyacı yoktur.

UBP kendi içinden düşman yaratmakta ve öldüresiye kavgaya tutuşmakta pek mahirdir.

Şimdi de öyle olacak galiba.

Belli ki seçim zaferi birilerine yeterli gelmemiş, muhalefette düşmenin ve mammadan mahrum kalmanın hırsıyla UBP’nin içini karıştırmaya niyetli olanlar var.

Birileri de çıkar çevrelerinin maşası olmaya pek hevesli.

Arada aslında ciddi bir sınav olma niteliği taşıyan yerel seçimler olmasına rağmen ve partinin konsantrasyonu da yerel seçimler olması gerekirken başkanlık yarışını şimdiden başlattılar.

Adaylar bir bir sökün etti, Genel Başkan Hüseyin Özgürgün de hodri meydan çekti.

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Şüphesiz UBP bu tür iç kavgalara alışıktır.

Ve ne enteresandır ki her kavgadan sonra bölünmeler-kopmalar yaşasa da her defasında kendini toparlamayı da bilmiştir.

Daha kurulduğu ilk gündem itibaren UBP’den kopup da parti kuranların sonu hep hüsran olmuştur.

DP hariç.

DP de son zamanlarda oylarının önemli bir bölümünü UBP’ye kaptırıp baraj sorunu yaşamaya başlamıştır.

UBP ile kurduğu ittifaklar hep DP’nin aleyhine işlemiştir.

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Neyse dönelim konumuza.

UBP son seçimle birlikte muhalefette kalmasına rağmen aslında her an iktidara yeniden gelme olasılığını da taşıyan ve gerçekleşmesi halinde hükümetin güçlü büyük ortağı olmaya aday bir partidir.

Ötesi yerel seçimlerde de başarı elde ederek gücünü pekiştirebilir ve dört partiyi zor durumda bırakabilir.

Bu açıdan bakıldığında UBP kumar baronları ve çıkar çevrelerinin ilgi alanı içindedir.

Başkanlık seçiminde destekleyecekleri aday veya adaylarla UBP’yi ele geçirmenin planlarını yapmaktadırlar.

UBP’deki başkanlık yarışı sırf partililerin genel başkan olmak için çekişeceği bir platform olmaktan çok, kumar baronlarının ve çıkar çevrelerinin gizli ve o ölçüde kirli emellerine alet olmaya dönüşebilir.

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Bu satırları okuyanlar eminim “kumar baronlarının ve çıkar çevrelerinin aday veya adayları kimlerdir” diye soruyorlardır.

Şimdilik isim açıklamayacağız.

Elbette onun da sırası gelecektir.

Ama basit bir ipucu aydınlatmaya yeter.

Kumarhanelerin Türkiye’den getirttiği pahalı sanatçıların programlarında baş köşede oturan milletvekili-milletvekillerine bir bakınız.

Kim olduklarını göreceksiniz.

Birtanesi şimdiden aday olduğunu açıkladı.

Muhtemelen diğerlerini de yarışa süreceklerdir.

Çünkü hedefleri UBP dahil önemli kurumları ele geçirmedir.

Hükümete paralel hükümetler oluşturmaktır.

Devlet görevlilerini kontrol altında tutmaktır.

Bunun için her yolu deniyorlar.

Kumarhanelerde dönen yüz milyonlarca dolarla memleketi kendilerine hizmet etmeye zorlayacaklarını sanıyorlar.

Bence UBP’yi ve genelde KKTC’yi bekleyen en büyük tehlike budur…