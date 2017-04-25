Üç adımla ölümden döndü

Yıllardır bakımsızlığıyla gündeme gelen Mağusa balıkçı barınağında Cumartesi günü “geliyorum” diyerek yaşanan felakette ölümden dönen Sıtkı Kaplan, yaşadıklarını Havadis’e anlattı

DEPREM SANDI: Kaplan: Büyük bir gürültü koptu, deprem oldu sanıp sandala koştum. Bir de baktım ki iskele yerinde yok. Çöken iskeleyi üç adım geçtim. Adımlarım yavaş olsa, şimdi ölmüştüm

Nadire BAHADİ

Mağusa balıkçı barınağında Cumartesi günü iskelenin çöküş anında sadece 3 adımla denize düşmekten kurtulan ve herkesin “şanslı” olarak nitelendirerek kim olduğu merak konusu olan Sıtkı Kaplan’a Havadis ulaştı.

Beton iskeleyi geçer geçmez iskelenin çökmesi ile denize düşmekten kıl payı kurtulan Kaplan, hala olayın şokunda.

“Büyük bir gürültü koptu, deprem oldu sanıp sandala koştum. Bir de baktım ki iskele yerinde yok” diyen Kaplan yaşadıklarını anlattı.

“Şaka gibiydi”

Fiber Glass ustası olan ve tekne tamiratları ile uğraşan Sıtkı Kaplan Mağusa balıkçı barınağında Sıtkı usta olarak biliniyor.

Cumartesi günü beton iskelenin devamındaki iskelede bağlı “ Deniz” isimli bir teknenin tamiratını yaptığını söyleyen Kaplan, malzeme gerekli olduğu için tekneden inip arkadaşı ile konuşa konuşa arabaya doğru yürüdüğünü onu yollattıktan sonra ise işine devam etmek için yeniden tekneye yürümeye başladığını anlattı. Beton iskeleyi geçtikten hemen sonra tahta iskelede sadece 3 adım attığını söyleyen Kaplan, “ aniden bir gürültü koptu. Ben deprem oldu zannettim, hemen tekneye koştum. Arkama bir de baktım ki iskele denize gömüldü. Çöken iskeleyi üç adım geçtim. Adımlarım yavaş olsa şimdi, ölmüştüm. ” dedi. Kaplan yaşadığına hala inanamadığını ve şokta olduğunu söyledi.

“Tek tesellimiz can kaybı yaşanmaması”

Kendisinden önce küçük çocukları olan bir çiftin teknelere bakarak iskelede gezinti yaptığını söyleyen Sıtkı Kaplan, bir başka 2 gencin ise iskele üzerinde sandalyeye oturmuş balık avladığını anlattı. Tahta iskelenin en ucunda bağlı yatta ise 1 gencin gece saatlerinde yapmayı planladığı evlilik teklifi için hazırlıklarının olduğunu anlatan Kaplan, gencin kız arkadaşı ile birlikte yata gittiğini, kızı yatta bırakıp evlenme teklifi için son hazırlıklarını organize etmek için kızın yanından ayrıldığını söyledi. Gencin döndüğünde iskeleyi yerinde bulamadığını ve kız arkadaşının yıkılan iskelenin devamında mahsur kaldığını gördüğünü belirten Kaplan, gencin iskele ile birlikte tüm planlarının da suya düştüğünü anlattı. Kaplan tek tesellinin olayda can kaybı yaşanmaması olduğunu söyleyerek, “tekne sahipleri her gün aynı şikayeti dile getiriyordu, yetkililerde bunu görüyordu ancak kulak ardı ediyordu” şeklinde konuştu.

Arkadaşına seslenmeye gittiği için iskelenin çöküş anında teknesi ile birlikte suya düşmekten son anda kurtulan bir diğer isim Gazi Ekemen suya gömülen teknesinin hasarlarını gidermeye çalışıyor

Tekne ile birlikte batmaktan son anda kurtuldu

Beton iskelenin çökme anında canını son anda kurtaran bir diğer isim ise Mağusalı esnaflardan Gazi Ekemen. İskelenin çökmesi ile birlikte “Gazi” isimli balıkçı teknesi tamamen batan Ekemen şans eseri kurtulduğunu söyledi. Cumartesi günü teknesini kontrol etmek için barınağa geldiğini söyleyen Ekemen, teknesine yürürken az ilerde arkadaşını gördüğünü ve seslenmek için yanına giderek arkadaşının teknesine girdiğini anlattı. Sohbet ettikleri sırada iskelenin büyük bir gürültü ile gözlerinin önünde çöktüğünü söyleyen Gazi Ekemen “Arkadaşı görüp seslenmek için yanına gitmeseydim, tekne ile birlikte bende denize düşecektim, kötü bir şey de olabilirdi şanslıydım” dedi.