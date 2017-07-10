Üç boyutlu yazıcı ile kendine motosiklet üretti!

İlk örnekleri 1980'lerde ortaya çıkan üç boyutlu baskı teknolojisi, 2000'lerin ortalarına kadar popüler olamadı. Bunun sebebi üç boyutlu yazıcıların fiyatlarının çok pahalı ve boyutlarının da büyük olmasıydı. 2010 civarlarından itibaren ise evlerimize kadar giren bu ilginç aletlerle yapılanları gördükçe şaşkınlığa düşmemek elde değil.

Jonathan Brand, New York kökenli bir sanatçı. Hayali hep bir motorsiklet sahibi olmakmış ama bir şekilde bunu başaramamış. O da içinde kalacağına, Ultimaker model üç boyutlu yazıcı kullanarak kendine parça parça bir motorsiklet basmış. Tasarladığı ve bastığı motorsiklet modeli ise 1972 yapımı bir klasik, bir Honda CB500.

Tüm basacağı parçaları 3D modelleme programı ile hazırladıktan sonra, baskı aşamasında 18 kilogram PLA plastik çubuk kullanmış. Her biri 1mm inceliğindeki tüm parçaların baskısı 24 saat sürmüş. Motorsiklet modelinin şeffaf gibi görünmesinin sebebi de parçaların bu kadar ince olmasından kaynaklanıyor. Eğer boyalı olsaydı gerçeğinden ayırt edilemeyecek keskinlikte tasarlanmış bu motorsikletin tekerleri bile dönüyor. Üç boyutlu yazıcılar ile neler yapılabileceğine harika bir örnek.