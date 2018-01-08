Üç kazanan… Üç kaybeden…

Üç parti kazandı…

Ulusal Birlik Partisi…

Halkın Partisi…

Yeniden Doğuş Partisi…

Üç de kaybeden var…

Cumhuriyetçi Türk Partisi…

Demokrat Parti…

Toplumcu Demokrasi Partisi…

Ha…

Üç lider var kazanan…

Hüseyin Özgürgün…

Kudret Özersay…

Erhan Arıklı…

Üç de lider var kaybeden…

Tufan Erhürman…

Serdar Denktaş…

Cemal Özyiğit…

Bir de silinen var…

Mehmet Çakıcı…

Peki, halk ne kazandı?

Kaos…

Neden?

Sandık diyor ki: UBP- HP hükümeti…

Halkın Partisi, “700 bin dolar” ve boşanma sürecinde ortaya çıkan tartışmaları da öne sürerek, “UBP ile hükümet kurmayacağını” söyledi.

Sandık aslında, “UBP- HP” diyor.

30 milletvekili ile de bu ülkeyi gayet güzel yönetebilirler…

UBP- HP olmayacağı seçim öncesi kesindi…

UBP- CTP olmayacağı da…

Say say bitmez…

Üç partili koalisyon olur mu?

Olsa olsa seçim hükümeti…

UBP- DP- YDP…

UBP- DP- TDP…

CTP- HP- TDP- DP…

Bu böyle olmaz…

Velhasıl…

Ya UBP- HP…

Ya UBP- CTP…

Ya da eklektik yapılarla, “çıkar gruplarının hüküm süreceği” 26 vekilli koalisyonlar…

Kısacası…

Kazananlara değil ama…

Kaybedenlere…

Bu ülkede istikrar bekleyen halkı da ekleyebiliriz…

Tırnakları ile kazdılar…

Seçimlerde bir HP gerçeği var…

Sıfırdan…

Ciddi iddialar ortaya koydukları bir gerçek.

Kimisi de bu sonucu “başarısız” olarak niteleyebilir.

Gel gör ki…

Sıfırdan 9- 10 milletvekiline…

Siyasette ilk kez yer alan genç bir kadro…

Ve bu süreç devam edecek…

Bu nüve, geleceğe yönelik siyaset yapacak.

Ve öğrenerek ilerleyecek:

İktidar verilmez, alınır…

Bunun için de çok mücadele gerekiyor…

Özgürgün’ün seyir defteri…

UBP’nin dağıldığı bir dönemde başkan oldu…

6 bin kişinin katıldığı…

6 adaylı bir seçimde genel başkan oldu…

Peşisıra DP ile koalisyon kurarak başbakan…

“Hodri meydan” dedi…

Seçime gitti…

Seçimde de partisine “birinci parti olma” sözü verdi.

7 bin üyeyle aday sıralamasını yaptı…

Seçim süresinin en çok eleştirilen ismi oldu…

Bir gecede hesabından çektiği 700 bin dolar…

Çalkantılı aşk hayatı…

“Sandıkta kalır” söylemleri…

Sonuç?

Yüzde 40 bandında bir oy…

Tek başına iktidarı az farkla kaçıran bir parti…

Özgürgün, bugün ilk iş, “halkın merak ettiği” açıklamaları yapmalı…

Sonrası, yükü ağır…

YSK’ya tebrikler

Sakin…

Garantici…

Kendinden emin…

Taraf tutmayan…

Panik yapmayan…

Kesin sonuçlara odaklı…

Gerçekten takdire değer…

Geç olacak belki sonuçlar…

Ama sağlam olacak…

En ayıp görüntü…

Hüseyin Avkıran Alanlı…

Koskoca adam…

Daha bugün…

DP’nin Meclis Başkan yardımcısı…

Gece, UBP kutlamasında…

Kendisini göstermek için neredeyse başbakanın üzerine düşecekti.

Önde fotoğraflarda çıksın diye, genel sekreteri bile arkaya attı.

Bu ne biçim bir ruh hali?

Bu ne ayıp bir görüntü?

Koskoca Alanlı…

Yorulmadın mı dönmekten?

İhanetten?