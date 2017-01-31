Üç sendikadan hükümete sert eleştiri

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümetin, akaryakıt, tüp gaz, elektrik, su, telefon, internet, dolaylı vergiler, pul, araç ruhsatları ve tüm tüketim mallarına okkalı zamlar yaptığını ve sorumluluk almaktan kaçtığını ileri sürdü.

Üç sendika yaptığı ortak yazılı açıklamada, UBP-DP hükümeti yetkililerini, sorumluluktan kaçarak zamları gizlemeye çalışmakla suçladı.

“Zamlar gözden geçirilecektir. Türk lirasına güvenin, dövizdeki dalgalanma durmadan tedbir alamayız, telefona zam protokol gereğidir. Türk Lirası kullanıyoruz ne yapalım?” gibi açıklamalarla toplumla alay edildiği ileri sürülen açıklamada, “ev kirasından, emlak değerlerine, beyaz eşyadan tüm tüketim mallarına kadar piyasadaki her şey döviz ile satılırken, maalesef maaş ve ücretler Türk Lirası olmaya ve TL’nin enflasyonu nedeni ile erimeye devam etmektedir” denildi.

Hükümetin mazeret üreterek asgari ücreti bile belirlememek için yoğun uğraş verdiği, çalışanların emeklerini çalmayı sürdürdüğü ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çalışanlara ve halka hiçbir refah artırıcı önlem getirmezken, saltanat uğruna 17 kara Mercedes almaya, 143 müşavire maaş yetiştirmeye, yandaşlarını usulsüzce gereksiz yerlere atamaya, çalışmayan partileri korumaya, siyasi partilere milyonlar aktarmaya, uyduruk dış temsilcilere yüksek maaşlı atamalar yapmaya, sahilleri kıyıları peşkeş çekmeye, ihalesiz işlere, usulsüz ihalelere, vergi ve elektrik borcu bağışlamaya, yandaş sermayeye devletin kaynaklarını aktarmaya, dış gezilere aile bireylerini de götürerek devletin kaynaklarını bireysel menfaatlere harcamaya ve başta Kıbrıs Kredi Bankası’ndan hortumlanan 54 milyon Sterlin ile diğer hortumlanan bankalardaki mevduatların geriye tahsilini engellemeye devam etmektedir. Vatandaş batarken onlar servetlerini bile açıklamaktan kaçmaktadırlar.”

Sendikaların hükümete karşı en etkin direnişi göstermeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, hükümete karşı her türlü demokratik hakkın kullanılacağı belirtildi.