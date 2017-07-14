Uçak rüzgârı can aldı
14/07/2017
HOLLANDA’ya bağlı Karayip adası Saint Martin’de, iniş kalkış yapan uçakların alçaktan geçtiği ünlü Maho sahilinde çarşamba günü korkunç bir kaza yaşandı.
Princess Juliana Havalimanı’ndan kalkış yapan uçağın jet motorundan çıkan havanın şiddeti, 57 yaşındaki Yeni Zelandalı kadının ayaklarını yerden kesti ve yere savurdu.
Kafasını kaldırıma çarpan kadın hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, olay sırasında kadının ailesiyle birlikte kumsal ile havalimanını ayıran çitlerin yanında bulunduğunu belirtti.