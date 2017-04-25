Uçak yolculuklarında yeni dönem: Havada otel konforu

Bildiğiniz First Class yolculukları unutun. Londra merkezli Seymourpowell'ın konseptleri uçak yolculuğunu otelde konaklamaktan farksız hale getirmek için ilk adımı attı.

Şirket bugüne kadar gökyüzündeki en lüks First Class kabin tasarımına imza attı.

Havayolu şirketlerinin beğenisine sunulan dizaynlarda kabin tamamen kişiye özel tek veya çift kişilik süper lüks bir odaya dönüşüyor.

Yolcuların seyahat ettiği deri koltuklar ise istenmesi halinde bir yatağa dönüşüyor.

Gökyüzünün butik oteli olarak da anılan kabinlerde 42 inç televizyonlara da yer veriliyor.

Havayolu şirketlerinin gelirlerinin yüzde 40 ila 50'sinin First Class ve Business Class yolcularından sağladığının altını çizen şirket, bu konsept ile şirketlerin gelirlerini artırabileceği iddiasında.