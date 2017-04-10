Uçaklarda orta koltuk yolcularına iyi haber

Uçak bileti alırken yer seçenlerin en son tercihi olan orta koltuklar önümüzdeki dönemde tabiri caizse kapanın eline kalabilir.

Uçaklara özel hazırlanan yeni koltuk tasarımı ile orta koltukların boş kalmayacağı günleri yakında görebiliriz.

Molon Labe Designs tarafından hazırlanan yeni uçak koltukları orta koltukları ilk defa popüler kılabilir.

Zira geliştirilen dizayn ile yolcuların başlarını dayayarak uyuyabileceği bir alan yaratıyor.

Bunun yanında söz konusu dizaynda tüm orta koltuklar cam kenarı ve koridor kısmında kalan koltuklara nazaran daha geride konumlanıyor.

Koridor ve cam kenarı koltuklarda 15 inçlik ekranlara yer verilirken orta koltuklarda 18 inçlik ekranlar yer alıyor.