Uçan otomobil için beklenen haber

Slovakya'da geliştirilen uçan otomobil modeli Aeromobil, 20 Nisan'da Monaco'da görücüye çıkıyor.

Kara trafiğinden bunalanlara iyi haber Slovakya'dan geldi!

Aeromobil adlı araç ile hem karada hem de havada yol kat etmek mümkün olacak.

Spor görünümlü araç iki kişilik. Oto pilot teknolojisi, ve olası bir tahliye durumu için iki tane paraşüt bulunan araç, 20 Nisan'da Monaco'da tanıtılacak.

Slovakya merkezli bir şirket, 20 yılı aşkın bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Aeromobil için bu yıl içinde ön sipariş almaya başlayacağını duyurdu.

Menzili 875 kilometre olan aracın saatte ulaşabildiği maksimum hız ise 200 kilometre.

Aracın yerdeki hızı ise maksimum 160 kilometre.

Boşken ağırlığı 450 kilo olan aracın boyutları 1600 mm – 6000 mm.