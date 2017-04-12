HABER KIBRIS

Uçan otomobil için beklenen haber

12/04/2017

Uçan otomobil için beklenen haber
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Slovakya'da geliştirilen uçan otomobil modeli Aeromobil, 20 Nisan'da Monaco'da görücüye çıkıyor.

 

  • Kara trafiğinden bunalanlara iyi haber Slovakya'dan geldi! 

     

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    Aeromobil adlı araç ile hem karada hem de havada yol kat etmek mümkün olacak.

     

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    Spor görünümlü araç iki kişilik. Oto pilot teknolojisi, ve olası bir tahliye durumu için iki tane paraşüt bulunan araç, 20 Nisan'da Monaco'da tanıtılacak. 

     

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    Slovakya merkezli bir şirket, 20 yılı aşkın bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan Aeromobil için bu yıl içinde ön sipariş almaya başlayacağını duyurdu. 

     

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    Menzili 875 kilometre olan aracın saatte ulaşabildiği maksimum hız ise 200 kilometre. 

     

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    Aracın yerdeki hızı ise maksimum 160 kilometre. 

     

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    Boşken ağırlığı 450 kilo olan aracın boyutları 1600 mm – 6000 mm. 

     

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    2 kişilik aracın fiyatına dair resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

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TAGS: Uçan otomobil
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