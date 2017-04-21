UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynadığı maçta gösterdiği performans ile oyların %53'ünü alan Anderson Talisca, 'Haftanın Oyuncusu' seçildi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca taraftarın oyları ile haftanın futbolcusu seçildi.

Beşiktaş'ın Lyon'u 2-1 yenmesine rağmen Avrupa Ligi'nden penaltılarla elenmişti. Siyah-beyazlı takımın 2 golünü atan Talisca maça damga vuran isim olmuştu.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada "UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynadığımız maçta gösterdiği performans ile oyların %53'ünü alan #AndersonTalisca, 'Haftanın Oyuncusu' seçildi"ifadesi kullanıldı.