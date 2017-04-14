UEFA kararını verdi! Beşiktaş ve Lyon...

UEFA, Lyon - Beşiktaş maçında yaşananlardan dolayı iki takımı da disiplin kuruluna sevk etti.

UEFA, Avrupa Ligi maçında yaşanan taraftar olaylarından dolayı Beşiktaş ve Lyon takımlarını disipline sevk etti.

UEFA Lyon ve Beşiktaş’ın disipline sevk edilmelerinin sebeplerini şöyle sıraladı:

LYON:

-Meşale yakmak-Merdiven işgali-Yetersiz organizasyon-Taraftarların sahaya girmesi

BEŞİKTAŞ:

-Meşale yakmak-Sahaya cisim atmak-Taraftar olayları