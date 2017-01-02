UEFA kriterleri transferi zorluyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA kriterleri dolayısıyla zorlanıyor. Sarı-lacivertliler çalışmalarını kampa yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.

Devre arası çalışmaları öncesinde takım izin yaparken, yönetim ve teknik ekip transfer harekatını sürdürüyor. İlk transferini Shakhtar Donetsk'ten Oleksandr Karavayev'i kiralayarak yapan sarı-lacivertliler orta alana bir hücumcu oyuncu takviyesi yapmayı düşünüyor.

Şu ana kadar Hatem Ben Arfa'dan olumlu cevap alamayan yönetim, Paris Saint Germain'de kalmayı amaçlayan Fransız futbolcuyu ikna edemedi. Sarı-lacivertliler Trabzonsporlu Mehmet Ekici için ise bekleyişini sürdürüyor.

Sene başında UEFA Kontrol Komitesi ile yapılan anlaşma dolayısıyla gelen maddi kısıtlama da yönetimi zorluyor. Transferde kiralık opsiyonunu kullanmak durumunda kalan yönetim sezon devam ederken de Jose Sosa dahil birçok isimle temas kurmasına rağmen olumlu yanıt alamadı.

Kadro dışı kalan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel'den gelebilecek bonservis bedeli transferde kullanılabilecek.

Yönetim transferleri 6 Ocak'ta başlayacak kampa yetiştirmeyi hedefliyor.