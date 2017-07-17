UEFA Tahkim Kurulu’ndan Beşiktaş’a ret

UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına itirazı reddettiğini açıkladı.

Beşiktaş, Lyon ile deplasmanda oynadıkları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle, Fransız ekibiyle birlikte Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerde yaşananlardan dolayı Disiplin Kurulu’na sevk edilen siyah beyazlı kulübe UEFA Disiplin Kurulu tarafından, 2 yıl ertelemeli 1 yıl men ve 100 bin euro para cezası verilmiştir” denildi.

Beşiktaş Kulübü bu karara itiraz ederek UEFA Tahkim Kurulu’na başvurmuştu.