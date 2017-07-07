UFÜ ile Girne Belediyesi işbirliği olanakları konuşuldu

Girne Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi arasında işbirliği olanakları ele alındı. İki kurumun, gerek sosyal kültürel faaliyetler, gerekse Girne kentinin geliştirilebilmesi amacıyla ortaya konacak çalışmalarda ne gibi işbirlikleri yapabileceğinin konuşulduğu toplantıda, karşılıklı talepler de dile getirildi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak’ın ziyaretinde, Girne kentinin geliştirilmesi için üniversitenin teknik birikiminden yararlanmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı. Girne ve Çatalköy Belediyeleri’nin tek imar planına çıkmasının gündemde olduğunu ve bunun yakın zamanda halk toplantılarında ele alınacağını ifade eden Güngördü, iki kentin belediyelerinin de üniversitesi sayılan Uluslararası Final Üniversitesi uzmanlarının da görüşlerini beklediklerini kaydetti. Rektör Öztoprak da toplantıda yaptığı konuşmada, bir cazibe merkezi olan Girne’de bisiklet yolları gibi öğrencilerin de ihtiyaç duyacağı olanakların yaratılması temennisini dile getirdi.

“KENT HALKIYLA ÖĞRENCİLERİN, OKUL YÖNETİMİYLE BELEDİYENİN BÜTÜNLEŞMESİ GEREKİR”

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Abdullah Y. Öztoprak Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret ederek işbirliği olanaklarını görüştü. Başkan Güngördü ziyarette yaptığı konuşmada, belediye olarak üniversitelere son derece önem verdiklerini kaydederek, kendilerinin de üniversitelerden bazı beklentileri bulunduğunu belirtti. Üniversitelerin bulundukları kentlerin sorunlarına sahip çıkması gerekliliğine vurgu yapan Güngördü, bu anlamda Uluslararası Final Üniversitesi ile işbirliği yapma arzusunda olduklarını dile getirdi. Kıbrısta bir ilki gerçekleştirerek, Çatalköy ve Girne Belediyeleri olarak ilk defa tek plana geçiş hedeflediklerini ifade eden Güngördü, bu konuda üniversitede bulunan hocaların da görüşlerini almaya hazır olduklarını belirtti. “Kent halkıyla öğrencilerin, okul yönetimiyle belediyenin bütünleşmesi gerekir” diyen Güngördü, öğrenci sayısı artan üniversite ile önümüzdeki dönemde yoğun bir işbirliği içerisinde olacaklarını vurguladı.

“AVRUPA STANDARTLARINDA HİJYEN KOŞULLARI ÖNEMLİ”

Güngördü, gerek Uluslararası Final Üniversitesi’nin Girne sınırları içerisinde bulunan yurtlarında, gerekse kirada yaşayan öğrencilerinin kaliteli bir öğrencilik yaşamı geçirmesine önem verdiklerini belirterek, öğrencilerin yeme ve eğlence ihtiyaçlarını giderdiği mekanların Avrupa standartlarında hijyen koşullarına sahip olmasının önemine dikkat çekti. Güngördü bu nedenle hem Girne halkının hem de bu bölgedeki tüm öğrencilerin sağlığını dikkate alarak, Girne’de hizmet veren mekanların denetimine ağırlık verdiklerini söyledi.

“GİRNEYE HİZMET VERMEYE HAZIRIZ”

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ta kabulde yaptığı konuşmada, bu yıl YÖK’ten onay alan on üç bölümü ve bunlara ek YÖDAK tarafından onaylanmış diğer iki bölümüyle bu yıl öğrenci sayısında ciddi artış yaşanacak Uluslararası Final Üniversitesi’nin hem Çatalköy hem de Girne bölgesine canlılık kazandıracağına inanç belirtti. Öztoprak, Girne’de yurtları bulunan üniversitenin kentin bir parçası olduğunu ifade ederek, Girne’ye hizmet vermenin kendileri için de son derece önemli olduğunu vurguladı.

“BİSİKLET YOLLARI YAPILMALI”

Üniversitelerin, eğitim vermek ve akademik çalışmalar yapmak yanında bulunduğu topluma hizmet etmek görevi bulunduğuna dikkat çeken Öztoprak, üniversite olarak buna son derece inanarak hareket ettiklerini söyledi. Öztoprak bu nedenle, Girne Belediyesi ile işbirliği yapmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı. Üniversite olarak belediyeden bazı beklentileri olduğunu da ifade eden Öztoprak, bir üniversite şehri olacaksa, altyapılarının da ona göre düşünülüp hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Öztoprak, özellikle kente bisiklet yollarının kazandırılmasının hem halk hem de öğrenciler için faydalı olacağına inanç belirtti.