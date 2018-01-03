UFÜ öğrencileri temsilcilerini belirledi

Uluslararası Final Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin UFÜ yönetim organları arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ile öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla her yıl oluşturulan UFÜ Öğrenci Konseyi’nin bu yılki yönetimi de gerçekleştirilen seçimle belirlendi.

HER FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİ KONSEYDE TEMSİL EDİLİYOR

Uluslararası Final Üniversitesi’nde on beş adayın katılımıyla gerçekleştirilen seçimde, üniversite öğrencilerinin oylarıyla, her fakülte ve yüksekokuldan bir öğrenci, öğrenci temsilcisi olarak belirlendi. İlgili mevzuat gereği seçimin gerçekleştirilmesini takip eden hafta içerisinde öğrenci temsilcilerince oluşturulan Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nu belirledi.

UFÜ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ

Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Öğrenci Konseyi Seçim”inde öğrenci temsilcisi olarak belirlenen isimler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan Ergün Dilekmen, Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Fikriye Kötüce, Fen ve Edebiyat Fakültesi’nden Mehmet Perçinkardeşler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dorins Mbimon Djıan, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Abubakar B Mahmud, Mühedislik Fakültesi’nden Waleed Ahmed, Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu’ndan Ivan Smirnov, Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan da Furkan Parlatan oldu.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE BELİRLENEREK İLK TOPLANTISINI YAPTI

Üniversitenin sekiz fakültesinin öğrencilerini temsilen seçilen öğrenci temsilcileri ise gerçekleştirilen Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nu belirledi. Buna göre, Waleed Ahmed Başkan seçilirken, Mehmet Perçinkardeşler Genel Sekreter, Ergün Dilekmen, Fikriye Kötüce, Furkan Parlatan da yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Uluslararası Final Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başladı.