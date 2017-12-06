UFÜ Satranç Takımı, İlk Kez Katıldığı Turnuvada İkincilik Elde Etti

Uluslararası Final Üniversitesi, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen, Üniversitelerarası Satranç Müsabakaları’nda erkek ve kadın takımlarıyla katıldı, üniversitenin ilk kez katıldığı turnuvada satranç erkek takımı ikincilik elde etti. Uluslararası Final Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndan yapılan açıklamada, öğrenci sayısının gün geçtikçe artmasıyla çeşitli dallarda spor takımlarını oluşturan Uluslararası Final Üniversitesi’nin ilk kez katıldığı böylesi önemli bir müsabakada ikincilik elde etmesinin gurur verici olduğu kaydedildi.

MÜSABAKA ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Uluslararası Final Üniversitesi, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen, Üniversitelerarası Satranç Müsabakaları, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi Sporcu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Erkeklerde altı, kadınlarda dört üniversitenin katıldığı müsabakalarda, Uluslararası Final Üniversitesi sporcuları katıldıkları ilk müsabaka olmasına karşın, büyük başarı gösterdi. Erkeklerde Oleksandr Zahoriichuk, Dias Nurkin, Yamaç Samani, Metehan Türkeş’in, kadınlarda Kübra Ekici, Kübra Tezcan, Teslime Özdemir, Aysun Naim, Hatice Bahçeci’nin temsil ettiği Uluslararası Final Üniversitesi takımları diğer üniversite takımlarıyla çekişmeli karşılaşmalar yaşadı. İlk kez katıldığı müsabakada ikincilik elde eden Uluslararası Final Üniversitesi Erkek Satranç Takımı, Girne Amerikan Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi takımlarıyla karşı karşıya geldi. Dört karşılaşmayı galibiyetle bitiren ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile finale katılmaya hak kazanan UFÜ sporcuları, müsabaka bitiminde ikincilik elde etti.

GELECEK YIL İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Uluslararası Final Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’ndan yapılan açıklamada, öğrenci sayısının gün geçtikçe artmasıyla çeşitli dallarda spor takımlarını oluşturan Uluslararası Final Üniversitesi’nin ilk kez katıldığı böylesi önemli bir müsabakada ikincilik elde etmesinin gurur verici olduğu kaydedilerek, gelecek yıl düzenlenecek turnuvalar için hazırlıklara şimdiden başlandığı vurgulandı.