UFÜ Tarafından Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Uluslararası Final Üniversitesi tarafından Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde seminer ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Toplumda kansere karşı farkındalığı artırmak, kanser hastalığının önlenmesi için bilinçli yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla Uluslararası Final Üniversitesi tarafından Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde 9 Nisan Pazar günü önce Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu’nda “Sigaranın Faydaları” başlıklı seminer gerçekleştirildi, ardından da üniversite öğretim üyeleri, çalışanları, öğrencileri ve halkın katılımıyla Alevkayası’nda “Doğaya Yakın, Kansere Uzak” sloganıyla yürüyüşü yapıldı.

“SİGARA İÇENLER ÖMRÜNDEN 11 -12 YIL KAYBEDİYOR”

Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde 9 Nisan Pazar günü Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Sigaranın Faydaları” başlıklı seminerde Yrd. Doç. Dr. Burak Kavuklu tarafından sigara tüketiminin insan sağlığına zararları konusunu etkili ve mizahi bir yaklaşımla ele aldı. Kavuklu, istatistiki verilere de yer verdiği seminerde, sigara içmeyen birinin 80 yaşına kadar yaşama şansının %70’ken içen bir kişinin şansının %35 olduğunu belirterek, sigara içen erkeklerin ömürlerinden 12 yıl, kadınlarınsa 11 yıl kaybettiğini ifade etti.

“BAŞTA KEYİF VERSE DE SONRASINDA İŞKENCEYE DÖNÜŞÜYOR”

Kavuklu, konferansın başında öncelikle sigaranın tarihçesi ve satışını artırmak için yıllar boyunca yapılan pazarlama çalışmaları üzerinde durdu. Tütün bitkisinin en çok zehir içeren bitki olduğuna dikkat çeken Kavuklu, otla beslenen hayvanların dahi tütün bitkisini yemediğini anlattı. Sigara tiryakilerinin sigara tüketmek için ortaya koydukları sebepleri sıralayan Kavuklu, bunların bahaneden öteye geçmediğini kaydetti. Kavuklu, sigaranın başlangıçta keyif veren bir alışkanlık olarak algılanmasına karşın, tiryakilerin belli bir zaman sonra kurtulmak istedikleri ve sağlıklarına zarar veren bir unsur haline gelmesine karşın uzak durmakta zorlandıkları bir alışkanlık olduğunu kaydetti.

“TEK BİR SİGARA KALP KRİZİNE NEDEN OLABİLİR”

Sigaranın dört binden fazla zararlı madde içerdiğinden bahseden Kavuklu, tek bir sigaranın bile vücuttaki damarların üçte birinin daralmasına neden olduğunu bu nedenle kalp krizine neden olabileceğini ifade etti. Kavuklu, sigara tüketiminin neden olabileceği hastalıklar üzerinde durduğu konuşmasına, sigarayı bırakmak için karlı olunması gerekliliğine vurgu yaptı.

“KKTC’DE 15 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN %36.8’İ SİGARA TİRYAKİSİ”

KKTC’nde sigara tiryakiliği ile ilgili istatistiki verileri de katılımcılarla paylaşan Kavuklu, KKTC’nde 15 yaş üstü bireylerin % 36,8 oranında sigara tiryakisi olduğunu kaydetti. Sigara tiryakiliği konusunda KKTC’nin Avrupa sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını belirten Kavuklu sigara tiryakilik oranının erkeklerde % 46, kadınlarda ise % 27 olduğunu belirtti. KKTC’nde 15-16 yaş diliminde sigara içme oranının % 11 olduğunu belirten Kavuklu, bunun 17-18 yaş diliminde %20; 19-23 yaş diliminde % 26, 24-29 yaş diliminde % 40 ve 30-39 yaş diliminde % 49 olduğunu ifade etti. Kavuklu bu oranların sigaranın ilerleyen yaşlarda bırakılmaya başlanması nedeniyle bunun 40-59 yaş grubunda yüzde 40’lara, 60 yaş sonrası dönemde %30’lara gerilediğini belirtti.

DOĞA İLE İÇ İÇE

Hareketli yaşam tarzı ve doğal beslenmenin kanser hastalıklarının önlenmesindeki öneminden yola çıkılarak Uluslararası Final Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Doğaya Yakın Kansere Uzak” etkinliği Alevkayası’nda üniversite öğretim üyeleri, çalışanları, öğrencileri ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversitenin yabancı öğrencilerinin Kuzey Kıbrıs’ı tanıması açısından da önem arz eden etkinlikte öğrenciler doğa ile iç içe bir gün geçirdi. Toplumda kansere karşı farkındalığı artırmak, kanser hastalığının önlenmesi için bilinçli yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen üç kilometrelik yürüyüş üniversite öğretim üyeleri, çalışanları, öğrencileri ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi