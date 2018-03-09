Uğur yabancıları geride bıraktı

Sezona çok iyi başlayan sol kanat oyuncusu Uğur, attığı gollerle hem Küçük Kaymaklı’yı taşıdı hem de gol krallığında ilk sıraya yerleşti.

Uğur’ın en yakın takipçisi ise 25 gol ile Yenicami’nin golcü futbolcusu John Ebuka.

Sıralamada üçüncülük 16 gol ile Binatlı’dan Peter’de. Gol krallığı yarışında tüm yabancı futbolcuları geride bırakan Uğur 2017-2018 sezonunda parlamaya devam ediyor. Uğur kaydettiği 26 gol ile 16.sıradaki Ozanköy (17 gol), 15.sıradaki Y.Boğaziçi (15 gol) ve 13.sıradaki G.Gücü’nden (23) daha fazla rakip fileleri havalandırdı