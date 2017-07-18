Ukrayna'dan çok sert tepki

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko, üç yıldır devam eden Ukrayna krizini çözmek amacıyla kurdukları yeni, bağımsız ülke Malorossiya'ya üç yıllık bir süreçte geçiş yapmayı planladıklarını belirtti.

UKRAYNA ARTIK İTİBARINI YİTİRDİ

Donetsk Halk Cumhuriyeti Gelir Bakanı Aleksandr Timofeyev, yeni ülkenin kuruluşuna ilişkin anayasa akdini okudu. Timofeyev, "Eski Ukrayna'nın temsilcileri olarak, Ukrayna'nın ardıl devleti olan Malorossiya'nın kurulduğunu ilan ediyoruz. Yeni ülkenin adı Malorossiya olacak, zira Ukrayna adı artık itibarını yitirdi. Donetsk, Malorossiya'nın başkenti olacak" ifadelerini kullandı.

KİEV'DEN SERT YANIT GELDİ

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin, yeni devlet kurma hazırlığında olduğunu açıklamasına Kiev'den sert yanıt geldi.

Açıklamadan Rusya'yı sorumlu tutan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donbassta Abhazya senaryosunu hayata geçirmeyi planladığını iddia etti.

Ukraynalı Bakan, Ukrayna heyetinin Gürcistan'da olduğu sırada Küçük Rusya açıklaması yapan Kremlin, "Donbassta Abhazya senaryosunu hayata geçirmeye yelteniyor. Partnerlerimiz ile birlikte buna müsade etmeyeceğiz. Kremlin'in kukla oynatıcıları, Donbasslı kuklaları ile, Küçük Rusya'yı naftalinden çıkararak bir temsili oyun daha sergilediler" diye yazdı.

Rusya, Gürcistan Cumhuriyeti’nden 1994 yılında ayrılan Abhazya’nın bağımsızlığını, 2008 yılındaki Güney Osetya Savaşı’nın ardından tanımıştı.

POROŞENKO: ZAHARÇENKO KREMLİN'İN KUKLASI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ise, Ukrayna’nın Donbass ve Kırım’da yeniden egemenliğini sağlayacağını savundu.

Gürcistan’da düzenlediği basın toplantısında konuya değinen Poroşenko, "Küçük Rusya projesi gömüldü. Zaharçenko, siyasi bir figür değil, Kremlin’in açıklamalarını aktaran bir kukla" dedi.