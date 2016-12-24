Siyasi istikrarsızlık, ekonomik sorunlar ve dövizin karşısında eriyen Türk Lirası, vatandaşı isyan noktasına getirirken, geleceğe dair umutlarını da karartıyor.

Ülke insanı umutsuz ve karamsar. Bunun da en büyük nedeni ülkede yolunda giden hiçbir şeyin olmamasının yanında çevresel faktörler

Trafiğe hemen hemen her gün feda edilen canlardan, yakın coğrafyada yaşanan savaşlara, Türk Lirasının döviz karşısında sürekli değer kaybetmesinden, Kıbrıs konusunda yaşanan belirsizlik vatandaşın mutsuz ve karamsar olmasına en büyük etken

Yeni Bakış’a konuşan vatandaşlar ülkede her yeni günün geride kalan günleri aratır nitelikte olduğuna işaret ederek, “ Ülkenin geleceğine dair umudumuz kalmadı” dedi.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik sorunlar ve dövizin karşısında eriyen Türk Lirası, vatandaşı isyan noktasına getirirken, geleceğe dair umutlarını da karartıyor. Siyasilerden hiçbir beklentileri olmadığını dile getiren vatandaş, “Ülkede yolunda giden hiçbir şey yok. Bir belirsizlik hali hakim. Yarın ne olacağımıza dair hiçbir fikrimiz yok vatandaş olarak. Ülkeyi yönetenler artık adalet ve umut dağıtsınlar bu ülkeye. Başa topluma hizmet için geldiklerini hatırlasınlar. Adam kayırmacılığı bir tarafa bıraksınlar artık. Şahsi çıkarlar peşinde koşmaktan vazgeçilsin ve herkes bu ülke için elini taşın altına koysun” şeklinde konuştu.

HABER: Özlem ÇİMENDAL/Deniz ABİDİN - Yeni Bakış / Haberin Tamamı İçin Tıklayın



