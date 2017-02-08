Ülke tanıtımına büyük katkı

Hürriyet Gazetesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğinde, Taşyapı’nın sponsorluğunda ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği'nin (KITSAB) katkılarıyla 5-7 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ı Keşfet organizasyonu düzenlendi. Ülkemizin tarihi, kültürel, doğal ve gastronomi güzelliklerini tanıtmak üzere gerçekleştirilen başarılı organizasyon ile ülke tanıtımına önemli katkılar sağlanacak.

Hürriyet Gazetesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğinde, Taşyapı’nın sponsorluğunda ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Kuzey Kıbrıs’ı Keşfet organizasyonu 5-7 Şubat tarihleri arasında düzenlendi. Türkiye’den ülkemizi ziyaret eden TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Yönetim Kurulu üyeleri ve üye acentalar ile Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ve Hürriyet yazarları ve yönetim kadrosundan oluşan heyet geniş bir katılımla Kuzey Kıbrıs’ın güzelliklerini keşfetmek üzere ülkemizi ziyaret ettiler.

5 Şubat Pazar sabahı adaya gelen Hürriyet ve TÜRSAB heyeti, Kuzey Kıbrıs’ı keşfetmeye Ercan Havalimanı yeni terminal binası inşaatını gezerek başladı. Tüm hızıyla devam eden ve 2018 yılı sonunda tamamlanması öngörülen Ercan Havalimanı yeni terminal binası inşaatı hakkında, Mimar Tunç Adanır tarafından misafir heyete, detaylı bir sunum yapıldı. Kuzey Kıbrıs’ı Keşfet organizasyonunun ilk gününde Lefkoşa’nın tarihi mekanlarından Büyük Han, Selimiye Cami, Girne Kapısı ve Dikilitaş’ı ziyaret eden heyet, Kıbrıs el işlerini tanıma ve Kıbrıs’ın yöresel lezzetlerini tatma imkanı da buldu.

Etkinliğin ikinci gününde Gazimağusa bölgesini ziyaret eden Hürriyet ve TÜRSAB ekibi, St. Barnabas Manastırı, Salamis Harabeleri, Surlariçi, Lala Mustafa Paşa Cami, Canbulat Müzesi ve Namık Kemal Zindanı’nı ziyaret etti. Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’nın Hürriyet ve TÜRSAB heyeti onuruna verdiği gala yemeği 6 Şubat Pazartesi akşamı Elexus Hotel’de düzenlendi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşen gece Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’nın hoş geldiniz konuşması ile başladı. Hürriyet ve TÜRSAB heyetini ülkemizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Turanlı, Kuzey Kıbrıs’ın turizmde eşsiz bir noktaya gelebilecek güzelliklere sahip olduğunu vurguladı. Gala yemeğinde ayrıca Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy’a vekilen TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de konuklara hitaben birer konuşma yaptı. Kuzey Kıbrıs halk dansları ekibinin gösterisi geceye ayrı bir renk kattı. Hürriyet ve TÜRSAB heyeti ilgiyle izlediği folklor gösterisinin ardından ekibe katılarak sahnede hep birlikte dans etti. Keyifli geçen gece canlı müzik performansı ile sona erdi.

Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği’nin (KITSAB) ulaşım sponsoru olduğu Kuzey Kıbrıs’ı Keşfet organizasyonunun son gününde Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımlarıyla resmi bir davet gerçekleşti. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in açılış konuşması ile başlayan davette, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy’a vekilen TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Başbakan Hüseyin Özgürgün birer konuşma yaptı.

Özgürgün: “Projenin, turizmimize çok önemli kazanımları olacağına yürekten inanıyorum”

Bu projeye katkılarından dolayı Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’ya teşekkür eden Başbakan Özgürgün, Kuzey Kıbrıs’ı Keşfet sloganı ile düzenlenen projenin turizmimize çok önemli kazanımları olacağına yürekten inandığını belirtti ve bu organizasyonun KKTC’nin doğasının, kültürünün, tarihi özelliklerinin ve turizm potansiyelinin ön plana çıkarıldığı bir organizasyon olduğunun altını çizdi.

Ataoğlu: “Sizlerin adadan birer Kuzey Kıbrıs rehberi olarak ayrılacağına inancım tamdır”

Kuzey Kıbrıs’ın turizmine ve tanıtılmasına yönelik yapacakları katkılardan dolayı TÜRSAB ve Hürriyet heyetlerine teşekkürlerini sunan Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “her birinizin adadan birer Kuzey Kıbrıs rehberi olarak ayrılacağınıza inancım tamdır” dedi. Ataoğlu ayrıca, bu organizasyonun gerçekleştirilmesine öncülük eden Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’ya teşekkürlerini iletti.

Hürriyet Gazetesi’nin değerli yazarları, yöneticileri ve TÜRSAB üyelerinin Doğu Akdeniz’in kalbi, güneşin ülkesi Kuzey Kıbrıs’ı keşfetmek için yaptığı şahane yolculukların son gününde Girne bölgesi ziyaret edildi. Bellapais Manastırı, Girne Kalesi ve Antik Liman ile Girne çarşısını dolaşan heyet, Kuzey Kıbrıs’ın güzelliklerine hayran kalarak adadan ayrıldı. Organizasyonun başından sonuna kadar misafir heyete eşlik eden Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Hürriyet ve TÜRSAB ekibini Ercan Havalimanı’ndan uğurlarken KKTC’ye yapacakları katkılardan dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür etti.

Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Hürriyet İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, Hürriyet yazarları Ertuğrul Özkök, Gila Benmayor, Mehmet Yılmaz, Yalçın Bayer, Kanat Atkaya, Melis Alpan, Sefer Levent, Barçın Yinanç ve Jale Özgentürk, Hürriyet Yan Yayınlar yazarları Ayhan Sicimoğlu, Gülse Birsel, Mehmet Yaşin, Refika Birgül ve Serkan Ocak, Hürriyet Kelebek Yayın Yönetmeni Selim Akçin, Hürriyet Kelebek’ten Cengiz Semercioğlu, Gökhan Kimsesizcan, Melike Karakartal, Müge Akgün, Sahrap Soysal ve Burak Çoşan organizasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs’a gelen isimler arasındaydı.