Ülkedeki kan ihtiyacı için KKTC-TC Kızılayı ortak çalışma başlattı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hibe edilen kan toplama otobüsü ile başlattığı kan kampanyalarına devam ederken, Türk Kızılayı da bu çalışmalara destek olmak amacıyla ülkemizdeki kan ihtiyacına uzun süreli bir çözüm üretmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile ortak çalışmalar başlattı.

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdür Dr. Metin Kalender, Operasyon Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Eda Çetiner Sağlık Bakanlı Dr. Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek, yapılacan proje ce çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ümit Özkıran ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Ahmet Ulubay da hazır bulundu.

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdür Dr. Metin Kalender, KKTC kan ihtiyacının uzun süreli karşılanabilmesi adına Kuzeyn Kıbrıs Türk Kızılayı ile ortak bir çalışma yaparak, neler yapılabilineceği konusunda bir araştırma yapmak için ülkemizde bulunduklarını söyledi.

En kısa sürede bu konuyla ilgili bir proje hazırlayacaklarının altını çizen Kalender, hazırlanan projenin tamamlanmasının ardından da Sağlık Bakanlı Faiz Sucuoğlu’na takdim edeceklerini kaydetti.