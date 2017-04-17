Ülkenin dört bir yanında ‘fizy deneyim günleri’

fizy deneyim günleri Lefkoşa Airtech Turkcell İletişim Merkezi’nin ardından Girne’deki Newphone, Gazimağusa’daki BYT, Girne’deki Nexsis, yine Girne’deki TPS Turkcell İletişim Merkezleri’nde yer aldı.

Deneyim günlerinde fizy uygulamasını ilk kez indiren müşterilere 1 aylık paketleri Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından hediye ediliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yeni iletişim markası lifecell internet üzerinden yeni bir dünya sunarken, sınırsız müzik keyfi ile öne çıkan “fizy” için deneyim günleri yoğun ilgi gördü.

“fizy Deneyim Günleri” kapsamında Nisan ayı boyunca Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele ilçelerinde etkinlikler düzenleniyor. Turkcell İletişim Merkezleri’nde yer alan etkinliklerle fizy’nin ayrıcalıklı dünyası tanıtılacak. Lefkoşa Airtech ile başlayan deneyim günleri Girne’deki Newphone, Gazimağusa’daki BYT, Girne’deki Nexsis, yine Girne’deki TPS Turkcell İletişim Merkezleri’nde yer alan deneyim günleri ile devam ediyor.

Deneyim Günleri sırasıyla 18 Nisan’da Lefkoşa Sarpkan, 20 Nisan’da İskele Serem, 21 Nisan’da Güzelyurt Çınar, 24 Nisan’da Lefkoşa Kaner, 26 Nisan’da Gazimağusa Sarpkan ve 28 Nisan’da Lefkoşa Airtech Terminal Turkcell İletişim Merkezleri’nde 09.00- 17.30 saatleri arasında düzenlenmeye devam edecek.

fizy ile yerli ve yabancı milyonlarca şarkıyı, yüzlerce hazır listeyi ve son çıkan albümleri özgürce dinleyebilen Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler; beğendiği şarkıları video klipleri ile izleyebiliyor.



fizy ile her yerde

Dünyada, Turkcell Grup’ta ve adada ilk kez sadece internet üzerinden iletişim çözümleri sunan, Turkcell’in yeni dijital markası lifecell, hayatın tüm renklerine dokunuyor. lifecell markasının özgür müzik keyfini yaşatan ürünü fizy için Turkcell İletişim Merkezleri’nde “fizy deneyim günleri” düzenleniyor.

fizy uygulamasını yükleyenler sürpriz hediyelerin sahibi oluyor.

Deneyim günlerinde ilk kez fizy uygulamasını indiren müşterilerin ilk ay kullanacağı 1 aylık paketi de Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından hediye ediliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, “Dilediğiniz mekanda ve zamanda kullanıcının hayatını kolaylaştıran lifecell’in fizy uygulaması ile deneyim günlerinde hem müziğin tadına varacak hem de hediyeler kazanacaksınız” ifadelerine yer verildi.

‘fizy’ ile özgürce müzik keyfi



lifecell’in sunduğu ‘fizy’ sayesinde Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler yerli ve yabancı milyonlarca şarkıyı, fizy için hazırlanan çok özel listeleri ve son çıkan albümleri özgürce dinleyebiliyor; beğendiği şarkıları video klipleri ile izleyebiliyor. Ünlü sanatçıların konserlerini ise canlı izleyerek dinleyebiliyor.

Mobil uygulama “fizy” sayesinde, şarkı dinlerken veya video izlerken kendi mevcut kullandığın paketinin internet kotasında da eksilme olmuyor. fizy paketlerinden herhangi birini alana, uygulamada kullanmaları için 5 GB internet hediye ediliyor.

Her ana uygun ve sürekli güncellenen hazır listelerle eşsiz bir müzik keyfi sunan fizy; bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlardan da erişim imkanına sahip. Ayrıca tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri mevcut tarifelerine ek olarak 6,99 TL den başlayan fiyatlar ile fizy müzik paketinden yararlanabiliyor.

lifecell dünyası



Kuzey Kıbrıs Turkcell 2016 yılı sonunda müşterilerle buluşturduğu yeni dijital markası lifecell’in fizy yanında pek çok ayrıcalıklı özelliği de dikkat çekiyor. “lifebox” özelliği sayesinde Turkcell’liler fotoğraftan videoya, müzik dosyalarından önemli belgelere kadar tüm dosyaları güvenle saklıyor, tüm verilere istendiği zaman cep telefonu, tablet veya bilgisayar üzerinden erişilebiliyor.

lifecell paket müşterileri BiP’le Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki tüm operatörler ve sabit telefonlarla internet üzerinden görüşme yapabiliyor, ayrıca yurt dışından da Kıbrıs’ı arayabiliyor.

Kullandığı mevcut paketinin internet kotasından düşmeden, en uygun fiyatlara, evde, işte, yolculukta sporda ve her yerde fizy ile sınırsız müzik keyfi yaşayan lifecell dünyasının ayrıcalıklı bireyleri, Türkiye ve Kıbrıs’ın yaygın televizyon kanallarına hızlı ve kesintisiz şekilde TV+ üzerinden erişiyor.

BiP, TV+, fizy veya lifebox paketlerinden herhangi birini alanlara, seçtikleri uygulamada kullanmaları için 5’er GB internet de hediye ediliyor.