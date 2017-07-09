Ülkeye adımını attı suç işledi

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye önceki gün giriş yapan 45 yaşındaki şahin Demirkaya, yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek isterken tutuklandı.

Devrim DEMİR - HAVADİS

Ülkeye önceki gün 15.00 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaptıktan sonra, aynı akşam 22.00 sıralarında yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen Şahin Demirkaya, BM askerine takıldı. Demirkaya, akşam geç saatlerde BM askeri tarafından KKTC makamlarına teslim edilerek, dün tutukluluk talebiyle Askeri Mahkemeye çıkarıldı. Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 7 saat içinde suç işledi Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Aykut Özkan, zanlı Şahin Demirkaya’nın Girne Turizm Limanı’ndan 7 Temmuz tarihinde saat 15.00 raddelerinde Türkiye’den gelerek giriş yaptığını anlattı. Özkan, zanlı Demirkaya’nın aynı gün Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapısı yakınlarında saat 22.30 raddelerinde askeri birliğe girerek yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken BM askerleri tarafından yakalandığını söyledi. Polis, zanlının BM Askerlerinden teslim alındığını, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.