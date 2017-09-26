Ulukışla İlkokulu’yla ilgili iddiaya yanıt geldi

Paşaköy’deki Şht. Eşref Bitlis İlkokulu ve Ulukışla İlkokulu arasında yaşanan öğrenci krizi haberinin ardından Şht. Eşref Bitlis İlkokulu okul aile birliği as başkanından açıklama geldi.

Haber Kıbrıs’a ulaşarak söz konusu iddiaları yalanlayan as başkan, çocukların bugüne kadar Şht. Eşref Bitlis İlkokulu’na gittiğini ancak bu sene her ne olduysa Ulukışla’daki okul kapanmasın diye velilerin izni olmadan çocukların Ulukışla’ya aktarılmak istendiğini kaydetti.

Kimsenin kimseye baskı yapmadığını kaydeden öğrenci velisi ise, çocukların çoğunluğunun Şht. Eşref Bitlis İlkokulu’na gitmek istediğini, servis olmadığı için kendi imkânları ile çocukları taşıdıklarını dile getirdi.