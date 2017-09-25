Öğrencilerin okula girmesi engellendi

Yeni eğitim öğretim döneminin sorunlarla başlamasının ardından velilerden şikayetler de artarak devam ediyor.

Kurudere Köyü’nde ikamet eden bir öğrenci velisi, Paşaköy’deki Şht. Eşref Bitlis İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile Ulukışla İlkokulu’na kaydedildiğini belirtti.

Haber Kıbrıs-Sultan Emre

Kararın ardından öğrencilerin Ulukışla İlkokulu’na kaydının yaptırıldığını belirten veli, öğrencilerin okul servisiyle birkaç söz konusu okula gittiğini ancak son birkaç gündür öğrencilerin Ulukışla İlkokulu’na gitmelerinin engellendiğini iddia etti.

Okul şoförünün ve serviste bulunan görevli kadının sözlü şiddete uğradığını ifade eden veli, söz konusu kişilerin ‘Kendi kafanıza göre iş yapıyorsunuz’ diyerek kendilerine bağırdığını söyledi.

Veli, bu duruma sitem ederek ‘Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı var. Böyle bir şey olabilir mi?’ diyerek yaşananlara sitem etti.

‘Eğitim Bakanlığı ilgilenmedi’

Veli, durumu Milli Eğitim Bakanlığı’na taşıdıklarını ancak kimsenin bu durumla ilgilenmediğini aktararak ‘Bize sadece Kurudere Köyü’nden iki okul servisinin kaldırılacağı, isteyen öğrencilerin Şht. Eşref Bitlis İlkokulu’na isteyenlerin de Ulukışla İlkokulu’na gidebileceği söylendi’dedi.

Yaklaşık 19 öğrencinin hala servisle Ulukışla İlkokulu’na gittiğini belirten veli, 17 öğrencinin ise Eşref Bitlis İlkokulu’na gittiğini, bazı ailelerin de söz konusu duruma tepki amacıyla çocuklarını okula göndermediğini sözlerine ekledi