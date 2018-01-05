Ulusal Birlik Partisi Girne'de miting yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne’de gerçekleştirdiği mitingle halkla buluştu, milletvekili adaylarını coşkuyla tanıttı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunu tıka basa dolduran UBP’liler yollara taştı.

“Bu güneşin, bu topraklarda sonsuza dek doğmasına tam destek veren Girne...” diyerek sözlerine başlayan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, Pazar günü yapılacak seçim sonrasında şekillenecek meclisin sadece önümüzdeki birkaç yılı değil tüm geleceğimizi, tüm varlığımızı etkileyebilecek bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Özgürgün, Ada’nın her iki kesiminde de bilindiği gibi seçim olduğunu, bu sürecin ardından oynanan oyunun yüzeye çıkacağını, özellikle Kuzey’de Kıbrıs Türk halkının yok oluşuna neden olabilecek olası bir hükümet modelinin tehlikesine dikkat çekti.

Anavatan Türkiye ile uyum içinde yürümeyi değil, 24 saat anavatan Türkiye ile kriz yaşamayı adet edinenlerden farklı olarak UBP’nin anavatanla kol kola, omuz omuza yürüdüğünü bundan da utanmadıklarını, sıkılmadıklarını aksine olsa olsa onur ve mutluluk duyduklarını vurgulayan Özgürgün, “Onlar konuşur, biz yaparız... Onlar kriz yaratır, biz bu krizleri aşarız” dedi.

“Biz oynanan bu oyunu görüyoruz”

Genel Başkan Özgürgün “Biz oynanan bu oyunu görüyoruz. Biz bu seçime kimlerin müdahale hevesinde olduğunu biliyoruz. Biz bu seçimde Kıbrıs Türk halkının yok oluşa sürükleyecek nasıl bir hükümet modeli istediklerini çok iyi biliyoruz. Ulusal Birlik Partililer bunu görüyor, bunu biliyor” diye konuştu.

“Sandık başına gideceğiz, güneşe mührümüzü vuracağız, hem kendilerini hem hayallerini sandıklara gömeceğiz. Biz bu topraklarda var olduğumuz sürece Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sona ermesine, Türk askerinin bu topraklardan çekilmesine, topraklarımızın yarısına yakınının verilmesine, eşitliğimize, haklarımıza, devletimizden vazgeçilmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz” ifadelerini kullanan Özgürgün, UBP’nin varoluş mücadelesinin yegâne temsilcisi olduğunu vurguladı.

“Bunlar her iktidara geldiklerinde ülkeyi toparlamamız, ayağa kaldırmamız yıllarımızı alıyor”

CTP’nin 1993’teki iktidarında olduğu gibi, tıpkı 2003’te de yaşandığı gibi 2013’te de yine yıkıp yaktığına dikkat çeken Özgürgün, “Bunlar her iktidara geldiklerinde ülkeyi yeniden toparlamamız ayağa kaldırmamız yıllarımızı alıyor. Çünkü bunların derdi iş yapmak değil. Bunların derdi bu ülkeyi kalkındırmak değil. Bunların derdi Türkiye düşmanlığı yapmaktan, halkı mutsuzluğa iterek önüne konan her plana evet diyecek noktaya getirmekten başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Aynı zihniyetin ülkeyi son dönemde de taksit taksit maaş ödeyen bir noktaya sürüklediğini, çiftçiye, hayvancıya, esnafa, iş adamına, üreticiye, milyonlarca lira borcu olan bir halde bıraktığını, diğer yandan mazot alamayacak duruma gelmiş bir Elektrik Kurumu ile diz çökmüş kamu bankaları, tam takır bir maliye, borç almadan maaş ödeyemez durumda bir Sosyal Sigortalarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Özgürgün, “maliyemiz bugün bütçe açığı değil, bütçe fazlası verir duruma geldi.

“Onlar üzer, biz yüzleri güldürürüz. Onlar konuşur, biz yaparız”

“Onlar üzer, biz yüzleri güldürürüz. Onlar konuşur, biz yaparız” diyen Özgürgün yıllardır beklenen yasal düzenlemeleri hayata geçirerek yargı mensuplarının özlük haklarını da iyileştirdiklerini, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerini çok uzun yıllar sonra ilk kez peşin ödediklerini, halkın tüm kesimleri ile yüzünün güldüğünü söyledi.

Sosyal Sigortalar’ın 165 milyon TL’lik borcunu kapatarak, ayağa kaldırdıklarını ve borç almadan maaş ödeyemeyen Sigortaların bu gün borç alan değil bankalarda mevduatı olan bir yapıya kavuştuğuna da dikkat çeken Özgürgün, İşçinin, emeklinin, sosyal yardım alanın, sosyal yardım bekleyenin 25 yıllık geleceğini garanti altına aldıklarını belirtti.

“Anavatan Türkiye ile uyum içinde yürümekten ne utanır ne de sıkılırız ancak onur ve mutluluk duyarız”

Anavatan Türkiye ile uyum içinde yürümeyi değil, 24 saat tam gün anavatan Türkiye ile kriz yaşamayı âdet edinenlerden farklı olarak UBP’nin anavatanla kol kola, omuz omuza yürüdüğünü bundan da utanmadıklarını, sıkılmadıklarını aksine olsa olsa onur ve mutluluk duyduklarını vurgulayan Özgürgün, “Onlar konuşur, biz yaparız... Onlar kriz yaratır, biz bu krizleri aşarız” dedi.

Son dönemde CTP’nin Anavatanın suyunu bile reddeden zihniyeti ile karşılaşıp tanıştıklarını, bu ülkenin yüzlerce yıllık su ihtiyacını karşılayacak, topraklarımıza hayat verecek suyu bile, saplantı haline gelmiş ideolojileri yüzünden reddettiklerini anlatan Özgürgün “Biz ne yaptık? Bunlardan kurtulur kurtulmaz yaşam suyu projesini hayata geçirdik, yakında yaşam suyunun topraklarımızla buluşmasıyla, topraklarımızdan da bereket fışkıracak. Sadece bu yılın değil, yüzyılın projesine bile hayır diyen bu vizyonsuzlara bu ülkeyi bırakacak mıyız?” diye sordu.

“Anavatan Türkiye ile bu yolu yürüyebilecek biz varız. Onlar konuşur, biz başarırız”

Yeni dönemde elektrik projesini de bu zihniyetin eline bırakmayacaklarını, Anavatan Türkiyemizden elektrik getirilmesi projesini de hayata geçireceklerini söyleyen Özgürgün, KKTC’nin bölgesel bir enerji merkezi olmasını ve halkımızın 3’te 1 oranında daha ucuz elektrik kullanmasını da sağlayacaklarını kaydetti.

Özgürgün, “Çünkü bunu yapabilecek vizyon bizde var. Anavatan Türkiye ile bu yolu yürüyebilecek biz varız” dedi.

“Tek başına iktidar yetkisi alarak tüm kesimlerle uyumlu bir şekilde çalışarak ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm projeleri hayata geçireceğiz”

istikrarlı bir hükümetin ülkenin kaderini olumlu yönde etkileyecek kararlar almasının zamanının geldiğini hatta gecikildiğini ifade eden Genel Başkan Özgürgün, “Biz bu konuda iddialıyız. Sizlerden tek başına iktidar yetkisi alarak tüm kesimlerle uyumlu bir şekilde çalışarak ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm projeleri hayata geçireceğiz. Yıllık 11 buçuk milyar olan milli gelirimizi 2020 yılı sonuna kadar iki katına çıkararak 22 milyar seviyelerine ulaştıracağız. Bununla birlikte kişi başına düşen milli gelirimizi anavatan Türkiyemizin de ortaya koymuş olduğu hedef doğrultusunda 25 bin dolar seviyelerine ulaştırma konusunda kararlıyız” şeklinde konuştu.

“Girne ilkokulunu çok kısa bir sürede tamamlayıp Girnelilerin hizmetine sunacağız. Çünkü Girne ister, biz yaparız”

Özgürgün “Yine eğitim alanında yeni dönem için çok önemli projelerimiz var. Buradan sizlere müjdelemek istiyorum. Yeni dönemde yeni Girne ilkokulunu çok kısa bir sürede tamamlayıp Girnelilerin hizmetine sunacağız. Çünkü Girne ister, biz yaparız. Çünkü Onlar konuşur biz başarırız” dedi.

“Ulaştırmada Girne çağ atlayacak... Trafik sorunu ortadan kalkacak. Girne nefes alacak”

Ulaştırma alanında da çok büyük projelere imza atmayı planladıklarını, bu konuda Girne için de çok önemli projeleri olduğunu kaydeden Özgürgün, Girne’nin geliştiğini, büyüdüğünü bununla beraber yeni ihtiyaçların da beraberinde ortaya çıktığını kaydederek “Girne için ulaştırma projelerine ayrı bir önem veriyoruz. Girne Çatalköy çevre yolu projesi, Değirmenlik Girne Dağ yolu projesi ve Girne Karşıyaka çevre yolu projesi başladı bitirilecek. Girne - Lefkoşa anayolu komple yeniden elden geçirilecek. Ulaştırmada Girne çağ atlayacak... Trafik sorunu ortadan kalkacak. Girne nefes alacak” dedi.

Özgürgün CTP’nin 2013'te gelip yarım bıraktığı, yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları daha pek çok yol projesi olduğunu, bunları da yeniden ele alıp programladıklarını, yeni dönemde de hepsinin hayata geçeceğinin sözünü verdi.

Girne Hastanesi’ni de yeni dönemde biz tamamlayacağız

Herkesin çağdaş sağlık hizmetlerinden yararlanması düşüncesinden hareketle sağlıkta da çok büyük projelere imza atmaya hazırlandıklarını da ifade eden Özgürgün, “Yeni dönemde 5 yeni şehir hastanesi yapma projemiz var. Bunlardan bir tanesi Girne hastanesi. Bunlar bizim 5 hastane yapacağımızı duyunca kudurdular. Hemen başladılar atmaya tutmaya... Ne ile yapacakmışız... Anavatanımızla yapacağız... Çünkü biz anavatanımızla bu uyumu gösterebiliriz. Ama siz Anavatan dememize bile katlanamıyorsunuz” dedi.

“Yeni dönemde de kırsal kesim arsalarını dağıtmaya devam edeceğiz”

Girne ilçesine bağlı bölgelerde Kırsal Kesim arsaları dağıttıklarını, her zamanki gibi buna da karşı çıkıldığına dikkat çeken Özgürgün, Onlar ne derlerse desinler, yeni dönemde de kırsal kesim arsalarını dağıtmaya devam edeceğiz. Ayrıca yeni dönemde, Kırsal Kesim arsası dağıtmakla kalmayacağız, Kırsaldaki gençlerimizin aldıkları kırsal kesim arsaları üzerine yuva kurabilmeleri adına 0 faizli kredi olanaklarını da yeni dönemde yaratacağız... Biz UBP’yiz... Gençlerimiz için biriz... Onlar karşı çıkar, biz gençlerimize sahip çıkarız. Onlar konuşur biz yaparız...” dedi.

UBP’nin gücünün geçmişinden, eserlerinden geldiğini söyleyen Özgürgün, ülkede ne yapıldıysa UBP hükümetleri tarafından yapıldığını, diğerlerinin tek dikili ağaçları dahi olmadığını söyledi ve tek başına iktidar hedefiyle destek istediğini söyledi.

Ey UBP'lilere harami diyenler…

CTP’nin ‘haramiler’ söylemine de sert sözlerle çıkışan Özgürgün “Ey UBP'lilere harami diyenler bilin ki; UBP'liler bu ülkenin En onurlu, en haysiyetli, En inançlı, en vatansever insanlarıdır. Bugün senin yalvar yakar başbakanı olma hayalini kurduğun bu devleti, bu cumhuriyeti de kuran da bu insanlarıdır. Bu ülkede bir harami varsa o da siz siniz...İstediğiniz kadar kasırga ekin, tufan ekin... Bir güneş çıkar, ülke aydınlanır. Ne kasırga kalır, ne tufan kalır” diye konuştu.

“7 Ocak’ta bunların kurmaya çalıştıkları oyunu bozmak için, mühürden şaşmayacaksınız”

Özgürgün partililere “7 Ocak çok önemli... 7ocak’ta bunların kurmaya çalıştıkları oyunu bozmak için, Devletimize cumhuriyetimize, eşitliğimize haklarımıza ve güvenliğimize sahip çıkmak için, Çok daha güçlü bir hükümet kurmamız gerekiyor.

Bütün büyük projeleri hayata geçirebilmemiz için, Tek başına iktidar olmamız gerekiyor. Bunun için, mühürden şaşmayacaksınız... Partinizi tek başına iktidara taşımak istiyorsanız. Asla mühürlerinizi bozmayacaksınız” mesajı verdi.

Eroğlu: “Sandıklarda bir yumruk gibi birleşeceğiz ve tek başına iktidarı gerçekleştireceğiz”

KKTC 3. Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu ise, 7 Ocak’a saatler kala UBP’nin tek başına iktidara yürümeye hazır olduğunu, sandığa katılım oranlarının önemli olduğunu söyledi.

Ada’nın her iki tarafında seçimler olduğunu hatırlatan Eroğlu, seçimlerin ardından müzakerelerin yeniden pişirileceğini, UBP’nin Kıbrıs konusunda düşünce ve çizgisinin net olduğunu, KKTC’yi şaka olsun diye değil yaşatmak için kurduklarını vurguladı.

Eroğlu, “Sandıklarda bir yumruk gibi birleşeceğiz ve tek başına iktidarı gerçekleştireceğiz” dedi.