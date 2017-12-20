Ulusal Birlik Partisi, Girne'deydi

Bazı devlet dairelerini, Girne Belediyesini ziyaret eden Özgürgün Girne Açık Pazarda da vatandaşlarla görüştü.

Özgürgün Girne Türk Ocağı’nda yaptığı konuşmada dava arkadaşlarını ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini, elde edilen bayrağı gururla taşıdıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Emekliler Cemiyeti Girne Şubesi ile UBP Karaoğlanoğlu Örgütü’nü de ziyaret eden Başbakan Özgürgün partililere de hitap etti.

“YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR”

Özgürgün bir buçuk yıllık hükümetleri döneminde pek çok şeye dokunduklarını, özellikle Karaoğlanoğlu’nda gençlere getirmiş oldukları hizmetten gurur duyduklarını anlattı.

Özellikle Karaoğlanoğlu Stadı’nın bugün ülkenin en güzel statlarından biri haline geldiğini belirten Özgürgün “Buna söz verdik ve tamamladık, Karaoğlanoğlu’na taşıdık. Bu küçük hizmet bile büyük bir coşku yarattı çünkü daha önce kimse dokumadı. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Halkımız bir buçuk yılda herseyin nasıl değiştiğini çok iyi biliyor” dedi.

“İŞLERİMİZİ BİTİRMİŞ DEĞİLİZ”

Girne Türk Ocağı Spor Kulübü ziyaretinde de konuşan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Özgürgün gençlerin okullardan sonra kulüplerde yetiştiğini, Türkocağı’nın da bunlardan biri olduğunun ifade eden Özgürgün, “tüm klüplerimizin önemini bilerek yatırımları on kat artırdık. Birçok tesis yenilendi ve yenileri yapıldı. Mete Adanır Stadı ülkenin en önemli statlarından biridir… İşlerimizi bitirmiş değiliz” dedi.

Önümüzdeki dönemde daha iyi işler, daha iyi projeler için yetki istediklerini söyleyen Özgürgün, sadece sporda değil her alanda bir buçuk yılda büyük adımlar attıklarını kaydetti.

NİDAİ GÜNGÖRDÜ: “BU MAKAMA UBP’NİN DESTEĞİ SAYESİNDE GELDİM”

Öte yandan Özgürgün Girne Belediyesi’ni de ziyaret etti.

Belediye seçimlerinde UBP sayesinde başkan olarak seçildiğini belirten Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü Başbakanın ziyareti nedeniyle teşekkür ederek destek belirtti.

Güngördü “Ben bu makama UBP’nin desteği sayesinde geldim. Zaten görünen köy klavuz istemez. UBP’nin seçimlerden birinci parti çıkacağı bellidir. Biz de UBP için elimizden geleni yapacağız.” Şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan Başbakan Hüseyin Özgürgün ise 2014 seçimlerinde UBP’nin Girne’de büyük bir zafer kazandığını, bunu Kadın kolları, Gençlik Kolları, milletvekilleri ve İlçe Başkanlığının başarısı olduğunu belirterek UBP’nin bağımsız olmasına rağmen tek aday Sayın Güngördüyü desteklediğini hatırlattı.

Özgürgün “Partimizin başarı ivmesi sürüyor; şimdi de tek başına iktidara yürüyoruz” dedi.