Uluslararası Final Üniversitesi Katkılarıyla Rüya Tener Resitali

Uluslararası Final Üniversitesi işbirliği ve katkılarıyla, İş Bankası ana sponsorluğunda ve Müzik Vakfı organizasyonuyla ‘Bir Belde, Bir Resital’ isimli Rüya Taner resitali 23 Ekim 2017 Pazartesi günü Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek.

Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, eğitim faaliyetleri yanında sanatsal ve kültürel faaliyetlere katkı koymak misyonuyla hareket eden üniversitenin, ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Rüya Taner’i bir kez daha sanatseverlerle buluşturacak organizasyona katkı koyduğu kaydedildi.

DAVETİYELER ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ’NDEN TEMİN EDİLEBİLİR

Uluslararası Final Üniversitesi açıklamasında, 23 Ekim 2017 Pazartesi günü Saat 19.30’da Beylerbeyi, Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek “Bir Belde, Bir Resital” için davetiyelerin Uluslararası Final Üniversitesi’nden ücretsiz olarak temin edilebileceği ifade edildi.