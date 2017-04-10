Uluslararası Final Üniversitesi Kütüphanesi Ankoslink 2017 Konferansı’na Katıldı

Kütüphanecilik alanındaki yenilikleri yakından takip eden Uluslararası Final Üniversitesi Kütüphanesi, katıldığı ANKOSLink 2017 konferansında kütüphanecilik alanında girişimlerde bulundu

Uluslararası Final Üniversitesi, Türkiye’nin kütüphanecilik alanında yapılan en büyük kütüphane etkinliği olan Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu’na (ANKOS) katıldı. ANKOSLink 2017 Konferansı on yedi farklı ülkeden 500’ün üzerinde katılımcıyla 5-8 Nisan tarihleri arasında Antalya – Belek’te “Öğrenme-Öğretmede Değişim ve Kütüphaneler” ana temasıyla gerçekleştirildi ANKOSLink 2017’de Uluslararası Final Üniversitesi Kütüphane temsilcisi yayıncılarla yakından görüşme imkanıbuldu.ANKOSLink 2017’de Uluslararası Final Üniversitesi’ni Üniversite Kütüphane Müdürü Uz. Halil Ercan konferansta kütüphanecilik alanındaki yeni teknolojiler hakkında bilgi edindi, gerçekleştirdiği temaslarla üniversite kütüphanesine yeni olanaklar kazandırılması yönünde girişimlerde bulundu.

ANKOSLİNK 500’ÜN ÜZERİNDE KATILIMCIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uluslararası alanda kütüphanecilik alanındaki tüm yenilikleri yakından takip eden Uluslararası Final Üniversitesi Kütüphanesi, kütüphanecilik alanında en prestijli konsorsiyumlardan biri olan ve her yıl nisan ayında gerçekleştirilen bu yılki ANKOSLinkkonferansında temsil edildi.Konferans on yedi farklı ülkeden 57 kurum, kuruluş ve üniversite ile 500’ün üzerinde katılımla Antalya-Belek’te MaritiumPineResortHotel’de gerçekleştirildi.

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 40’A YAKIN SUNUMU TAKİP ETTİ

AnkosLink 2017 Konferansı’nda on yedi farklı ülkeden gelen yayıncılar, konferansa katılan, başta üniversite kütüphaneleri olmak üzere, kuruluşlara gerçekleştirdikleri sunumlarla kütüphanecilik alanındaki yeni teknolojik olanaklar, kütüphane güvenlik sistemleri, veritabanları ve elektronik yayınlarla ilgili bilgiler verdi. Uluslararası Final Üniversitesi Kütüphane Müdürü Uz. Halil Ercan, katıldığı organizasyonda gerçekleştirilen 40’a yakın sunuma katılarak yenilikler hakkında bilgiler aldı, sorular sordu.

ERCAN, UFÜ TANGÜL ÇAĞANER KÜTÜPHANESİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN TEMASLARDA BULUNDU

Tüm katılımcıların aynı otelde kaldığı üç gün boyunca, sunumlar dışında da birebir görüşmeler gerçekleştirilen konferans boyunca Uluslararası Final Üniversitesi Kütüphane Müdürü Uz. Halil Ercan, gerek çeşitli üniversite kütüphaneleri, gerekse yayıncılarla birebir görüşmeler yapıp fikir alışverişinde bulundu. Müdür Ercan, Uluslararası Final Üniversitesi’nin çağın gereklerine uygun bir şekilde geliştirilmesi, bu alandaki yeniliklerin takip edilmesi ve üniversite öğrencileri ile tüm halka donanımlı hizmet verilmesi için bu alandaki tüm yenilikleri takip etmeye çalıştıklarını belirterek, konferans boyunca gerçekleştirdikleri temaslarla bu yeniliklerin bir kısmını üniversiteye kazandırma yönünde de girişimler yaptıklarını anlattı. Ercan konferans sonrasında yaptığı açıklamada, kütüphanelerin üniversitelerin kalbi olduğunu belirterek, bu gibi etkinliklerde her zaman yer almaya devam edeceklerini kaydetti.