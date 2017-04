Uluslararası Final Üniversitesi’nde Başarı Sertifikası

Uluslararası Final Üniversitesi’nde Başarılı Öğrencilere Sertifika Verildi

Uluslararası Final Üniversitesi 2016 – 2017 Güz Dönemi’nde Yüksek Şeref ve Şeref listesine girmeye hak kazanan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, üniversite yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Yüksek şeref ve şeref sertifikası almaya hak kazanan öğrenciler üniversite rektörü ve fakülte dekanlarının elinden sertifikalarını alırken, aileleri de salonda hazır bulundu.

GELECEK YIL ON ALTI PROGRAM

Uluslararası Final Üniversitesi 2016 – 2017 Güz Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Sertifika Töreni’nde konuşan Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, üniversitenin her geçen gün büyümekte olduğuna dikkat çekerek, TC Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından tanınmış olan Uluslararası Final Üniversitesi’nin yedi programla verdiği eğitime önümüzdeki yıl on altı programla devam edeceğini kaydetti. Öztoprak, büyük gayretler neticesinde elde ettikleri not ortalamalarıyla yüksek şeref ve şeref sertifikası almaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek, başarılı çalışmalarına devam etmeleri dileğinde bulundu.