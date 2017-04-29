Uluslararası Final Üniversitesi'nde ekonomi konferansı düzenlendi

Uluslararası Final Üniversitesi, KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle Acapulco Hotel’de “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler Konferansı” düzenledi.

Açılış konuşmasını Başbakan Hüseyin Özgürgün yaptı.

TC BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK, ULUSLARARSI FİNAL ÜNİVERSİTESİNDE

Uluslararası Final Üniversi tarafından gerçekleştirilen "Dünya'da, Türkiye'de ve KKTC'de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler Konferansı"na katılmak üzere KKTC'ye gelen TC Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uluslararası Final Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversiteyi gezen Şimşek, üniversite senato salonunda kendisi gibi Mülkiye mezunlarıyla da bir araya geldi.

Ayrıntılı haber gelecek...