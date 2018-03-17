Uluslararası Final Üniversitesi'nde Girişimcilik Semineri

Uluslararası Final Üniversitesi, Genç Girişimciler ve Liderler(JCI) Derneği Kuzey Kıbrıs işbirliğinde, Junior Chamber International 2015 Dünya Başkanı İsmail Haznedar’ı ağırlıyor. Dünyanın birçok ülkesinde seçkin kuruluşlarda liderlik, strateji ve girişimcilik konularında danışmanlık üstlenen ve eğitimler veren Haznedar, 19 Mart 2018 Pazartesi Günü Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu’nda “Başarılı Girişim Başlatma İş Modeli ve İnovasyon” konulu bir seminer gerçekleştirecek. Saat 15.00’te kokteylle başlayacak etkinlik 15.30 – 17.00 saatleri arasında açılış konuşmaları ve Haznedar’ın vereceği seminerle devam edecek. Girişimcilik ve inovasyon konularının ele alınacağı seminer ilgi duyan herkesin katılımına açık olacak.

İŞ FİKRİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ ELE ALINACAK

“Başarılı Girişim Başlatma İş Modeli ve İnovasyon” seminerinde, Haznedar bir iş fikrini hayata geçirmek için yapılması gereken ön hazırlık, strateji çalışması, farklılaşma, iş modelinin tasarımı ve fizibiliteye hazırlık çerçevesinde bilgi, deneyim ve önerilerini paylaşacak. Seminerde, inovasyonun temelleri ve inovasyon kültürünün oluşturulması da ele alınacak. Öte yandan, seminer kapsamında, girişimciliğe başlangıç olarak ilk adımı atma, farklılaşma ve daha kaliteli çıktıları sağlayacak inovasyon ortamını sağlamak için gerekli şartların ele alınarak, iyi örnek uygulamaları katılımcılarla paylaşılacak.

İSMAİL HAZNEDAR KİMDİR?

İsmail Haznedar, büyüyen işletmelere yönetim danışmanlığı hizmeti sunan Stratejik İşler firmasının Kurucu Başkanı’dır. 2010 yılında Türkiye’de Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği başkanlığını yürüten İsmail Haznedar, 2011 yılında seçildiği JCI Yönetim Kurulu sonrasında 2015 yılında JCI Dünya Başkanı olarak görev yapmıştır. ODTÜ İşletme mezunu olan İsmail Haznedar, Pazarlama alanında Yüksel Lisans derecesini tamamlamış ve Yönetim Organizasyon alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Alanındaki en eski ve köklü kuruluş olan Strategic Planning Society (SPS)’nin onursal üyesi, Türkiye temsilcisi olan Stratejik Planlama Derneği’nin de kurucu başkanıdır. Akredite Danışmanlık (CMC) ve uluslararası eğitimleri ile Certified National Trainer (CNT) belgesi sahibidir. Son on yıldır, pek çok farklı kurumun davetlisi olarak, eğitimler ve konuşmacı olarak paylaşımlarda bulunmakla birlikte, yine büyüyen işletmeler, üniversiteler, STK’lar ve kurumlar için strateji, liderlik ve girişimcilik odaklı danışmanlık çalışmalarını, gelişim ve eğitim projelerinin yürütücülüğü görevini almıştır. Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği ve Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Kongre Üyesi, Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) Üyesi ve JCI Senatörüdür. Makedonya doğumlu olan İsmail Haznedar, İngilizce konuşabilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.