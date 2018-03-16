Uluslararası Final Üniversitesi’nde Pi Sayısına Özel Etkinlik

Ünlü matematik sabiti 'Pi' sayısına özel olarak ilan edilen 14 Mart Dünya Pi günü, Uluslararası Final Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu II’de gerçekleştirilen sunumda bölüm öğrencileri Pi sayısının tarihini anlattı, matematik, bilim, sanat ve yaşamın her alanındaki varlığını görsel örneklerle katılımcılarla paylaştı.

“Pİ SAYISI SANAT ESERLERİNE DE İLHAM KAYNAĞI OLDU”

Uluslararası Final Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Gülnur Yel Pi sayısının tarihi hakkında bilgiler aktararak, Pi sayısının çoğunlukla Matematik ve Fizik alanında kullanılmasına karşın birçok müzisyen, şair, yazar, ressamın da ilham kaynağı olduğunu anlattı. Yel, dünyada Pi günü olarak kabul edilen 14 Mart gününde Matematik Bölümü öğrencileriyle gerçekleştirdikleri etkinlikle, matematiğe karşı olan olumsuz tutumları yıkmak, matematiğin güzelliğini ve içinde barındırdığı estetiği görmek ve Pi günü için farkındalık yaratmayı amaçladıklarını da belirtti.

Pİ SAYISI HER YÖNÜYLE ELE ALINDI

Uluslararası Final Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri 14 Mart Pi Günü'ne özel sunumlarında, Pi sayısının tarihini anlattı, bilim, sanat ve yaşamın her alanındaki etkilerini paylaşıldı. Pi sayısı rakamlarından yola çıkarak oluşan sanat eserlerinin izleyenlere sunulduğu etkinlik, Pi sayısının rakamlarına denk gelen notalardan oluşan müzik dinletisiyle noktalandı.