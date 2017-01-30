Uluslararası İlişkiler Uzmanı'ndan Kıbrıs Yorumu

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İsmail Kemal, Kıbrıs Türk tarafının, Cenevre’nin son adım veya buna yakın bir şey olacağı beklentisinin gerçekleşmediğine dikkat çekerek, “Aslında şimdi işler daha da karmaşıklaştı” dedi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. İsmail Kemal, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Güvenlik ve Garantiler başlığı dışındaki başlıkların müzakeresine devam edileceğini ve müzakerelerde yine eski noktaya dönüldüğünü belirterek, “Bu pilav daha su kaldırır” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının 2016 takviminin gerçekleşmemesi karşısında illa beşli konferans talebinde direndiğine vurgu yapan Kemal, Anastasiadis’in Türk tarafının harita sunmayı kabul etmesi karşılığında buna ikna olduğunu söyledi.

“Takvim falan kalmadı. Sunulan haritalar konusunda taraflar arasında ciddi görüş farklılıkları var. Belli ki toprak pazarlığı zor bir pazarlık olacak” diyen Kemal, müzakerelerin Kıbrıs dışında yapılmasının belge, bilgi sızdırmalarını engelleyeceği beklentisinin de gerçekleşmediğini belirtti.

Kaynak: Deniz Abidin | Yenibakış | Haberin Tamamı İçin Tıklayın