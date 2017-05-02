Uluslararsı Final Üniversitesi, IUSARC Üyesi Oldu

Uluslararası Final Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC)’a üye oldu. Konsey’in 24 – 26 Nisan tarihleri arasında KKTC’nde gerçekleştirdiği genel kurula katılan Uluslararası Final Üniversitesi, yapılan oylamayla konseyin üyesi oldu. Uluslararası Final Üniversitesi, konseyin bundan sonraki yıllarda gerçekleştireceği uluslararası faaliyetlerde yer alacak.

KATILIM GENEL KURULDA OYLANDI

Dünyanın bir çok ülkesinden üniversitelerin arama kurtarma ekiplerinin dahil olduğu, dünya çapında prestijli organizasyonlardan biri olan Uluslararası Arama Kurtarma Konseyi Genel Kurulu, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın işbirliğiyle KKTC’nde gerçekleştirildi. Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Koyuncu’nun temsil ettiği Uluslararası Final Üniversitesi, genel kurulda yapılan oylamayla konseyin üyesi oldu. Eş zamanlı olarak konseyin KKTC’de gerçekleştirmiş olduğu Ulusal Üniversiteler Arama ve Kurtarma Oyunları 2017’ye de konuk olan Uluslararası Final Üniversitesi, konseyin bundan sonra gerçekleştirilecek uluslararası faaliyetlerinde yer alacak.