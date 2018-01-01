Umarım iyi şeyler olur

Çok klasik bir başlangıç olacak ama yine de ‘yeni başlangıçlar güzeldir’ diyerek başlamak istiyorum.

Yeni başlangıçlar umut ve heyacanı beraberinde getirir.

Yeni bir motivasyon ve enerjiyi…

Beklentileri yükseltmek ve yeni hedefler koymak için bir fırsattır.

Kısacası insanın hayatına yeni bir yön vermeye çalışabilmesi, yeni bir dönemi başlatabilmek için harekete geçebilmesi için bir vesiledir.

Bugün yeni bir yılın ilk günü.

2017’yi de geride bıraktık.

Aslında belki de değişen çok bir şey olmayacak.

Ama olsun, yeni bir şeyin, bir şeyleri değiştirebileceği motivasyonu bile insanın hayatına bir fark katar.

Bu da yeter.

İnsanın sınırlı yaşam süresinde bu tür heyecanlara ihtiyacı vardır.

Umarım 2018 yılı güzelliklerin yaşanacağı bir yıl olur.

Kıbrıs konusunda olsun, iç meselelerde olsun ülkenin büyük değişim ve dönüşümlere ihtiyacı vardır.

Her alanda statükonun değişmesi gerekir artık.

Kıbrıs sorununun çözümünde federal bir çözüme gidilemeyeceği artık ortaya çıktı.

Kıbrıs Türk tarafının ısrarla böyle bir çözümü istemesi tek başına yeterli olmadı.

Cenevre’deki son deneme de Rum tarafının olumsuz yaklaşımları nedeni ile başarısızlıkla sonuçlandı.

Rum Lider Nikos Anastasiades Cenevre’de ilgili tüm tarafların önünde ‘halkıma Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşit taraf olacağı federal bir çözüm modelini ben kabul ettiremem” dedi.

Bu kadar net!

Anastasiades bunu söyledikten sonra, AKEL’in Cumhurbaşkanı olan Hristofyas döneminde bile federal bir çözüme ulaşılamadıktan sonra, bu konuda daha fazla ısrarın bir anlamı olur mu?

Belki de 2018 yılı yeni çözüm yolları aramanın zamanı olacak.

İki tarafın da kabul edebileceği, Kıbrıs’ta kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm modelini…

Kıbrıs meselesinde olduğu gibi iç konularda da Kuzey Kıbrıs’ta köklü değişimlere, farklı bakış açısı ve yaklaşımlara ihtiyaç vardır.

Bugüne kadar olanlardan çok farklı…

Yeni yılın ilk hafta sonunda sandık başında olacağız ama seçim yarışına giren parti ve adaylara bakıldığı zaman insan ülkede bir şeylerin değişebileceğine dair umutlanamıyor.

Görünen o ki, 2018 yılında iç konularda sorunlarla boğuşmaya devam edeceğiz.

Belki de çok erken bir zamanda da yeni bir seçimi konuşmak zorunda kalacağız.

Umarım yanılırım.

Ancak şu kesin, ne Kıbrıs konusunda ne de iç meselelerde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi.

Birşeyler değişecek.

Bu değişimin iyi yönde olmasını dilerim.

Herkese iyi yıllar…