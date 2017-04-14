Ummak’ın ölümündeki şüphe araştırılıyor

Geçitkale’de 2015 yılında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Arif Ummak’ın Mağusa Kaza Mahkemesi’nde devam eden “Adli Ölüm Tahkikatı” duruşmasında dün 11 tanık dinlendi. Ummak’ın ölümüne neden olduğu iddia edilen Naciye Çelebiaziz’de sorgulandı

Havadis/Nadire BAHADİ

Geçitkale’de 2015 yılında TIR kapısının sıkıştırması sonucu hayatını kaybeden Arif Ummak’ın ölümü ile ilgili yapılan polis soruşturmasının araştırıldığı duruşmaya dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, o dönemde Arif Ummak’ın nişanlısı olan Fezile Arnavut, annesi Emine Yıldız Ummak, babası Hüseyin Ummak gibi önemli tanıklar mahkemeye ifade sunarken, kaza günü “ben yapmadım” şeklinde bağırarak ağladığı gerekçesi ile Arif Ummak’ın ölümüne sebep verdiği iddialarının yöneltildiği Naciye Çelebiaziz’de sorgulandı.

Acılı baba Hüseyin Ummak oğlunun Naciye Çelebiaziz’in TIR’ı çalıştırmak isterken müdahale etmek istemesi sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti.

Naciye Çelebiaziz ise mahkemedeki sorgusunda iddiaların aksine kaza anında olay yerinde bulunmadığını, iş yerinde fatura kontrol ettiğini ve olayı duyar duymaz dışarı çıktığını iddia etti.

Arif Ummak’ın ölümüne başkasının sebep olduğu ve polisin bilinçli olarak yanlış ve eksik soruşturma yaptığı iddiası ile Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu huzurunda görüşülen duruşmada 11 tanık dinlenirken, duruşma tanık dinlenmesine devam edilmek üzere 24 Nisan’a ertelendi.

Deniz: Böyle bir ölüm olması için sıkışık kalması gerekir

Mahkemeye tanık olarak çağırılan Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz otopsi tespitlerini aktardı.

Deniz Ummak’ın otopsi sonucunda Ummak’ın iş kazası sonucu oluşması muhtemel olan göğüs ve karın basısı, iç organ yaralanması ve aspire eden mide içeriği nedeni ile havasızlık sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Ummak’ın vücudunda karın ve göğsünde oluşan bası nedeni ile sağ göğsünden sol omzuna doğru kesinin oluştuğunu ve göğüs yukarısında sıkışmaya bağlı morarma meydana geldiğini belirten Deniz, böyle bir ölüm oluşması için Ummak’ın sıkışık kalması gerektiğini kaydetti.

Arnavut: İş yeri sahibinin kızı ile sürekli tartışırlardı

Mahkemede tanık olarak dinlenen bir diğer isim ise Arif Ummak’ın o dönemde nişanlısı olan Fezile Arnavut oldu.

Arnavut kaza haberini alır almaz olay yerine koştuklarını anlatırken, dükkan sahibi Ayşe Çelebiaziz tarafından dükkana kapatıldıklarını ve olay yerine gitmelerine izin vermediğini söyledi.

Arnavut dışarıya çıkmak istediğinde ise iş yeri sahibinin kızı Naciye Çelebiaziz’i basamaklarda oturmuş şekilde saçlarını çekerek “ben yapmadım, ben yapmadım” deyip ağladığını gördüğünü belirtti. İlk başta acısı nedeni ile neyi yapmadığına anlam veremediğini söyleyen Arnavut, nişanlısı Arif Ummak’ın daha önce pek çok kez Naciye Çelebiaziz’den şikayet ederek tartıştıklarını söylediğini aktardı.

Mahkemede ifade veren anne Emine Yıldız Ummak’da ifadesinde Fezile Arnavut ile tutarlı konuştu.

Acılı anne oğlu Arif Ummak’ın kendilerine sürekli Naciye Çelebiaziz’le tartışmalarını anlatarak Çelebiaziz’in iş aletlerini ellediğinden şikayet ettiğini kendisinin ise “bırak oğlum malda onların mülk de bize ne” dediğini anlattı.

Ummak: Oğlumun ölümüne Naciye sebep oldu, polis ifadelerde değişiklik yaptı

Emekli polis memuru baba Hüseyin Ummak da verdiği ifadesi polisin eksik ve yanlış soruşturma yaptığını iddia etti. Ummak oğlunun bu şekilde bir iş kazası sonucu hayatını kaybettiğine inanmayarak oğlunun Naciye Çelebiaziz tarafından TIR’ın çalıştırılmak istendiğini oğlunun ise müdahale etmek isterken hayatını kaybettiğini savundu. Polisin yaptığı muayenede TIR’ın vites takılı olmasına rağmen el freni çekikken hareket etmeyeceğinin tespit edildiğini ancak polis soruşturmasında TIR’ın öne sekmesi sonucu hayatını kaybettiği tespitinin yer aldığını söyleyen Ummak, kendi yaptığı araştırmalar sonucu yerde lastikten badanaj izi oluştuğunu ve bunun oluşması için benzin pedalına kontrolsüz güç uygulanması gerektiğini kaydetti. Ummak benzer bir TIR bularak bilirkişi huzurunda tatbikat gerçekleştirdiğini ve rapor temin edildiğini söyledi.

Olayın ilk görgü tanığı Erkan Yılmaz’ın polise verdiği ilk ifadesinin de dosyada eksik olduğunu belirten acılı baba, Naciye Çelebiaziz’in olaydan kurtarılmak için ilk ifadelerde izinli olduğunun belirtildiği kendisinin olay yerinde görülmesi nedeni ile de bazı ifadelerin ek ifadelerle değiştirildiğini savundu.