Ünal Çağıner: Önceliğim yerli istihdam ve yerli üretim

Binlerce kişiye istihdam sağlayan, Kıbrıs’ın önde gelen girişimcilerinden Ünal Çağıner, her zaman önceliğinin yerli istihdam ve yerli üretim olduğunu belirtti

Binlerce kişiye istihdam sağlayan, Kıbrıs’ın önde gelen girişimcilerinden Çağıner Şirketler Grub'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ünal Çağıner, Acapulco Hotel’in, kapılarını YENİDÜZEN okuyucularına açtı.

Gerek yatırımları, gerekse iş gücü ile açıldığı yıldan beridir yerli üretimi ve yerli iş gücünü destekleyen Çağıner, bu konuda da ilerici ve öncü olmanın haklı gururunu yaşıyor. İşletmesinde Yıllardır yerli üreticiyi desteklediğini dile getiren Ünal Çağıner, yerli işgücüne de çok önem verdiğini ve öncelikli tercihinin yerli işgücü olduğunu anlatıyor.

Birçok işletmeye örnek olacak olan bu tutum ile gönüllerde taht kuran Çağıner, “Keşke çok daha fazla yerli işgücü olsa da çok daha fazla çalıştırsaydık” diyor. Yerli işgücünü desteklemek adına birçok özveri içerisine giren Çağıner, bünyesinde çalışanların %25 yerli işgücü olduğunu ifade ediyor.

“Yurt dışından gelen bir personelin maliyeti en az yüzde otuz fazladır” Çağıner şöyle devam ediyor; "Hiçbir zaman Çin’den ithalat yapmadım, biraz daha pahalı olsa bile yerli üretimi tercih ediyorum, yerli yoksa Türkiye’yi tercih ediyorum. Otel, gıda mobilya, tüm bu gereksinimlerim buradan karşılıyorum. 1978 yılından beridir otobüsüm Güzelyurt’tan kalkıp bana personel getirip götürüyor. Kış dönemlerinde 750 personel, yaz dönemlerinde ise 1.200 işçimiz var. Bunların %25'i yerlidir, keşke daha fazlasını bulsak ve yurt dışından eleman getirmek mecburiyetinde kalmasak...

Kaynak: Yenidüzen - Fehime Alasya | Haberin Tamamı İçin Tıklayın