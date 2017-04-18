Üniversite mezunları iş bulamıyor

KKTC Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün yıllık faaliyet raporuna göre 2016’nın ilk çeyreğini kapsayan rakamlar ülkede her geçen gün artan işsizlik oranını gözler önüne seriyor.

Özlem Çimendal-YENİBAKIŞ

Öğrenimlerini tamamlayıp KKTC’de iş bulma umuduyla mesleğe atılan gençlerin hayal kırıklığına uğradığı raporlara yansıyor. KKTC’de aktif işsizlerin büyük çoğunluğunu üniversite mezunları oluştururken, lise/kolej mezunları da aktif işsizler içiresinde ağırlık kazanıyor.

2016 Ocak-Şubat-Mart aylarındaki aktif işsiz sayısındaki artışın en fazla bin 374 aktif işsizle Mağusa bölgesinde olduğu görüldü. Mağusa’yı 224 aktif işsizle Lefkoşa takip ederken, Güzelyurt, Girne, İskele ve Lefke bölgelerini de kapsayan 2016 Ocak Şubat Mart arasındaki toplam 2 bin 274 aktif işsizin bin 374’ü Mağusa bölgesinden.

Ülkedeki aktif işsizlerin kadın-erkek dağılımına bakıldığında ise aktif işsizlerin büyük çoğunluğunun yine kadınlardan oluştuğu ortaya çıktı. Ocak ayında 317 aktif işsiz erkek varken, 407 de aktif kadın işsiz olduğu görüldü. Şubat ayında ise 338 olan erkek aktif işsiz sayısı ile 433 kadın aktif işsiz olduğu gözlemlenirken, her iki dağılımda da bir artışın olduğu rakamlara yansıdı. Mart ayında ise 343 işsiz erkek , 436 da kadın işsiz sözkonusu.KKTC Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün yıllık faaliyet raporuna göre 2016’nın ilk çeyreğini kapsayan rakamlar ülkede her geçen gün artan işsizlik oranını gözler önüne seriyor.

İşsizlikte artış Mağusa’da

2016 Ocak-Şubat-Mart aylarındaki aktif işsiz sayısındaki artışın en fazla bin 374 aktif işsizle Mağusa bölgesinde olduğu görüldü. Mağusa’yı 224 aktif işsizle Lefkoşa takip ederken, Güzelyurt, Girne, İskele ve Lefke bölgelerini de kapsayan 2016 Ocak Şubat Mart arasındaki toplam 2 bin 274 aktif işsizin bin 374’ünü Mağusa bölgesi oluşturdu.

Üç aylık periyotta artış sürdü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Bulma Merkezi’ne 2016 Ocak-Şubat-Mart arasında başvuran aktif işsiz sayısındaki artış Ocak ayında 724 kişi iken, Şubat ayında daha da artışa geçerek 771, Mart ayında ise 779 olarak artışını sürdürdü.

Erkekler işsizlikte kadınlara ciddi fark attı

KKTC’de 2016 Ocak-Şubat-Mart ayları arasında toplam 2 bin 274 aktif işsizin bin 276’sını kadınlar oluştururken, 998’ini ise erkekler oluştu. KKTC’de kadın ve erkek aktif işsiz sayısında Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan periyot dikkate alındığında Mart ayında artış olduğu gözlemlendi. Bu da ülkedeki işsizlik oranının gittikçe kendini daha fazla hissettiriyor şeklinde yorumlandı.

Büyük umutlarla üniversite kapılarını aşındıranlar hayal kırklığı yaşıyor

Öğrenimlerini tamamlayıp KKTC’de iş bulma umuduyla mesleğe atılan gençlerin hayal kırıklığına uğradığı da rapordaki verilerle ortaya çıkmış oluyor. KKTC’de aktif işsizlerin büyük çoğunluğunu üniversite mezunları oluştururken, lise/kolej mezunları da aktif işsizler içiresinde ağırlık kazanıyor.

Üniversite mezunları iş bulamıyor

Aktif işsizlerin eğitim durumlarına göre sınıflandırmalarında genelde ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik teşvik edilen meslek liseleri ve normal liselerin iş başvuruları ağırlıklı olarak göze çarparken, üniversite mezunlarının sayısı da azımsanmayacak rakamlarda rapora yansıdı. Ocak ayında 109 ile iş için başvuran fakülte mezunlarında Şubat ayında 146 ile artış görülürken, çok ilginç bir şekilde Mart ayında başvuruda 34 ile büyük şekilde azalma olduğu görüldü.

İkinci sırayı Lefkoşa aldı

3 aylık periyodda sürekli artış gösteren işsizlik oranı Ocak ayında 724, Şubat ayında 771, Mart ayında ise 779 olarak kayıtlara düştü. Bu üç aylık periyodda işsizliğin en çok olduğu ve her ay biraz daha arttığı bölge ise Mağusa olarak göze çarptı. Mağusa’yı Ocak 156, Şubat 206, Mart 224 aktif işsizle Lefkoşa izlerken, yine 2016’nın aynı aylarına göre 117, 110, 100 ile Girne izledi. Girne’de diğer bölgelere göre aktif işsizlerin sayısında çok az da olsa bir azalma göze çarptı.

İşsizlerin büyük çoğunluğu her ay artışla yine kadınlar

Ülkedeki aktif işsizlerin kadın-erkek dağılımına bakıldığında ise aktif işsizlerin büyük çoğunluğunun yine kadınların oluşturduğu görüldü. Ocak ayında 317 aktif işsiz erkek varken, 407 de aktif kadın işsiz olduğu görüldü. Şubat ayında ise 338 olan erkek aktif işsiz sayısı ile 433 kadın aktif işsiz olduğu göze çarparken, her iki dağılımda da bir artışın olduğu rakamlara yansıdı. Mart ayında ise 343 ile erkeklerdeki işsizlik oranı kadınlara göre daha çok artış gösterirken, diğer aya göre çok büyük artış göstermeyen kadın işsiz sayısının 436 gibi bir oranda olması yine de erkeklere nazaran işsizlikle baş etmelerinin önüne geçemedi.

KKTC’DE 2016 OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI ARASINDA AKTİF İŞSİZ SAYISI/BÖLGESEL DAĞILIMI/KADIN-ERKEK DAĞILIMI/ÖĞRENİM DURUMLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: