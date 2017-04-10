Üniversite Öğrencileri Bu Habere Dikkat

Üniversite Öğrencilerinin Sorunları Mecliste Tartışıldı.

SAĞLIK SİGORTASI ZORUNLU OLACAK

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu bundan sonra yurt dışından gelen öğrencilere sağlık sigortası zorunluluğu getirileceğini belirtti. Sucuoğlu konuyla ilgili yasal düzenleme yapılacağını dile getirdi.

DEVAMSIZLIK YAPANIN OKULLA İLİŞİĞİ KESİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova adaya gelip devamsızlık yapan öğrencilerden bahsedildiğine işaret ederek, ifade edilen rakamların gerçekle ilgisi olmadığını söyledi. Devamsızlıkları önlemek için, devamlılık konusunda yasal çalışma olduğunu anlatan Berova, devamsız öğrencilerin okulla ilişiğinin kesileceğini ve yasal olarak adadan uzaklaştırılacağını belirtti. Yeni Yükseköğrenim Yasası onaylandıktan sonra devletin yaptırım yapabilecek noktaya geleceğini ifade eden Berova, yasanın Cumhurbaşkanından onay almasıyla girişimlerin başlayacağını söyledi.

SİBER

Meclis Başkanı Sibel Siber de, üniversitelerde öğrencilerden sağlık için para kesildiğini ancak bu paranın sağlık yerine sosyal faaliyetlere kullanıldığını anlatarak, sigortasız öğrencinin kendini güvende hissetmeyeceğini ifade etti.

ANGOLEMLİ

Daha sonra içtüzüğün 62. Maddesi tahtında söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli uyuşturucuyla mücadelede yetersizliklere ilişkin konuştu. Angolemli ülkeye gelen öğrencilerin sicillerinin araştırılmadığını savunarak uyuşturucuyla mücadele konusunda alt yapı bulunmadığını ve bu konuda yeterli mücadele verilmediğini söyledi. Polisin her gün uyuşturucuyla ilgili tutuklamalar yaptığını ancak tutuklananlar arasında uyuşturucu baronları bulunmadığını kaydeden Angolemli, uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumsal seferberliğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

SANER

Daha sonra söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, uyuşturucunun ülkede ciddi bir sorun olarak ortada durduğunu belirtti. Ülkeye gelen öğrencilerin ne yaptığı konusunda Çalışma, Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının bir koordinasyon halinde çalıştığını dile getiren Saner, bu konuda komite çalışmaları olduğunu belirtti. Bu sorunla ilgili eğitimin önemine değinen Saner, rehabilitasyon merkezi kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü de dile getirdi.

TAK