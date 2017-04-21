Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları Bu Hafta

“Hayatları Kurtaralım- Let’s Save Lives” sloganıyla düzenlenen IUSARC 2017 faaliyetleri konusunda bugün Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Sosyal Tesisler Gazinosu’nda basın toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanı Prof. Dr. Günhan Erdem ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi basın toplantısında kısa birer konuşma yaparak faaliyetlerin amaçlarına değindi. Basın toplantısında Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’nin tanıtım filmi de gösterildi.

ARAMA-KURTARMA OYUNLARI GÜVEN PARK TESİSLERİNDE OLACAK

Basınla paylaşılan bilgilere göre, “Ulusal Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2017 (NUSARGames2017) pazartesi başlayacak.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne üye ulusal üniversitelerin arama kurtarma kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek oyunlar 24-26 Nisan tarihleri arasında Ciklos mevkiindeki Güven Park Tesisleri'nde olacak.

8 ÜNİVERSİTENİN KATILACAĞI OYUNLAR 5 ETAPTA YAPILACAK

Oyunlara, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Ada Kent Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi olmak üzere 8 üniversite katılacak.

Beş etaptan oluşacak oyunlar, "Trafik Kazasına Müdahale ve İlk Yardım", "Beton Kütle Sürükleme", "Enkazda Arama Kurtarma ve Temiz Beton Çalışması", "Havai Hatla Arama Kurtarma" ve "Hedef Bulma" parkurundan oluşacak

Yarışmacı ekipler, beş erkek ve üç kız toplam 8 akut öğrencisinden oluşacak. Yarışmalara dört erkek ve iki kız öğrenci katılacak, diğer öğrenciler ise yedek olacak. Tüm oyunlar, 09.00-17.00 saatleri arasında oynanacak.

ULUSLARARASI AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 2 GÜN SÜRECEK

Öte yandan, IUSARC faaliyetleri çerçevesinde afet öncesi, esnası ve sonrasındaki faaliyetlerin akademik boyutta inceleneceği “Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu” ise Acapulco Resort Otel’de gerçekleştirilecek.

Pazartesi başlayıp, 2 gün sürecek sempozyumda, KKTC, Türkiye, ABD, Zambia ve Nepal’den uzmanlar 12 sunum yapacak.

IUSARC 6. GENEL KURUL TOPLANTISI İSE 26 NİSAN’DA

Üniversite rektörlerinin veya temsilcilerinin katılacağı IUSARC 6. Genel Kurul Toplantısı ise Çarşamba günü26 Nisan’da 14.30-17.30 saatleri arasında yine Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirilecek.

Genel kurulda 3 yılda bir seçilen konsey başkanı seçilecek. Konseye bu yıl adaylık başvurusunda bulunan, KKTC’den Adakent Üniversitesi ile Zambiya’dan University of Zambia’nın üyelikleri onaylanacak.

Genel Kurulda Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine üye ülke temsilcilerinden, Endonezya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Nepal, Pakistan, Polonya, Rusya, Somali, Zambiya, Türkiye ve KKTC temsilcileri yer alacak.

Genel Kurul'a toplam 12 ülkeden, 27 üniversite temsilcisi ile 1 sivil toplum örgütü katılacak.

ÖDÜL TÖRENİ, KOKTEYL, ANI FOTOĞRAFI ÇEKİMİ VE MEŞALENİN SÖNDÜRÜLMESİ 26 NİSAN’DA

“Ulusal Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Oyunları 2017" (NUSARGames2017) boyunca parkurlarda en iyi performansı sergileyip dereceye giren ekiplere, madalya ve kupalarının takdim edileceği kapanış ve ödül töreni ise 26 Nisan Çarşamba akşamı Acapulco Resort Hotel-Amfi Tiyatrosunda 20.00-23.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, kokteyl, anı fotoğrafı çekimi ve "NUSARGames2017" meşalesinin söndürülmesinin ardından son bulacak.

ERDEM VE ÇELEBİ, AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan basın toplantısında söz alan Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanı Prof. Dr. Günhan Erdem, faaliyetler kapsamında afet risklerinin azaltılmasına dönük dünyadaki gelişmeleri ve uygulamaları hem halkla, hem de üyelerle paylaşacaklarını; konunun uluslararası düzeyde ve akademik platformda ele alınacağını söyledi.

Bu yıl arama-kurtarma oyunlarının ulusal boyutta gerçekleştirileceği bilgisini veren Erdem, oyunlar sayesinde üniversite öğrencilerini arama kurtarma konusunda bilgi ve beceri kazanacağını kaydetti.

Günhan Erdem, yeni katılımcılarla birlikte IUSARC’ın üye sayısının 22’den 42’ye çıkacağını belirterek, afetlerden en fazla etkilenen coğrafyalara hitap ettiklerini ve bunun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Erdem, halkı Ulusal Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’na davet etti.

ÇELEBİ: “YAPTIĞIMIZ HAYAT KURTARMA TEMALI FAALİYET DÜNYADA İLK VE TEK”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, ülkenin bir eğitim adası olduğunu kaydederek, bu nedenle öğrencileri hedef kitle olarak seçildiğini kaydetti.

Çelebi, Kıbrıs’ın kültürel varlıklarının afet risklerden korunmasının da gündemlerinde olduğunu kaydederek, sempozyumda bunun masaya yatırılacağını dile getirdi.

Arama-kurtarma oyunlarına hazırlıklar sürecinde gençlerin motivasyonunu gözlemlediğini vurgulayan Çelebi, “Yaptığımız faaliyet, dünya üzerinde hayat kurtarma temalı ilk ve tek faaliyet. Bunun anlamı büyük” dedi.

Erdoğan Çelebi, bu yılki sloganının “Hadi hayatları kurtaralım” olduğu kaydetti.