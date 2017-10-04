Üniversitelerde yaygınlık araştırması

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, bilimsel veri tabanını oluşturma çalışmaları çerçevesinde, “üniversitelerdeki mevcut durumu tespit etmek, elde edilecek verilere göre program geliştirmek, gerekse bütünlüklü ülkesel bir strateji ve eylem planı belirlemek” adına Üniversitelerde de bir yaygınlık araştırması yapılmasına karar verdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanlığı ve tüm üniversitelerle işbirliği halinde gerçekleştirilecek çalışmayla ilgili toplantı bugün yapılacak.

Başbakanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantı saat 11.00’de başlayacak.

Toplantıda çalışmayla ilgili basına bilgi verilecek.