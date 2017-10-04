Üniversiteli Kıza Villada Tecavüz

Tarık Mart, yanında çalışan 23 yaşındaki genç kıza tecavüz suçlamasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polisin mahkemede anlattıkları tüyler ürpertti

KAFASINI KAPIYA VURDU: Polisin mahkemedeki ifadesine görme, Tarık Mart, 30 Eylül’de saat 2:30’da evine götürdüğü genç kızı kollarından tutarak, kafasını defalarca kapıya vurdu. Kız bir süre sonra bayıldı

BAYGINKEN TECAVÜZ ETTİ: Polisin ifadesine göre, Tarık Mart bayılan genç kızı yatak odasına götürerek tecavüz etti. İki gün sonra konu polisin bilgi,sine gelince Mart, “tecavüz” , “vahim zarar” ve “ciddi darp” suçlamasıyla tutuklandı

3 GÜN TUTUKLU KALACAK: Tarık Mart, suçlamaları reddetti. Yargıç Mesut Mesutoğlu, suçlamaların ciddiyetine dikkati çekerek, sağlıklı bir soruşturma yapılması için Tarık Mart’ın 3 tutuklu kalmasını emretti

Havadis/Devrim DEMİR

Ofisinde çalışan B.S. isimli genç kızı Çatalköy’deki evinde bayıltana kadar dövdüğü, bayıldıktan sonra da tecavüz ettiği iddia edilen Tarık Mart, şikâyet üzerine tutuklandı.

30 Eylül yaşandığı iddia edilen olay, 2 Ekimde polisin bilgisine getirildi.

“tecavüz” , “vahim zarar” ve “ciddi darp” suçlamasıyla mahkeme emriyle tutuklanan Tarık Mart, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, olayın polisin bilgisine yeni geldiğini ve araştırılması gerektiğine dikkati çekerek zanlı Tarık Mart’ın 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Darp edip bayılttı iddiası

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, mahkemede verdiği ifadede, zanlı Tarık Mart’ın, Çatalköyde meydana gelen “tecavüz” , “vahim zarar” ve “ciddi darp” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Şengil, 37 yaşındaki zanlının, 30 Eylül Cumartesi gecesi, 02.30 raddelerinde Çatalköy’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan bir sitedeki villanın üst katındaki yatak odasında, 23 yaşındaki B.S’yi elleri ve kollarını sıkıp kafasını kapıya vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, yatak odasındaki yatağa taşıyarak rızası olmadan cinsel ilişkide bulunduğunu ,bu suretle kızlık zarının yırtılmasına sebep olarak vahim zarara uğrattığı B.S’ye cinsel tecavüzde bulunduğunu kaydetti.

5 kişiden ifade alındı

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığını dile getirdi. Soruşturması yapılan meselenin çok ciddi bir suç olduğunu, zanlının kısa bir süre önce tutuklandığını, 5 kişiden ifade aldıklarını alınması gereken ifadeler olduğunu dile getiren tahkikat sorumlusu zanlının serbest kalması halinde bunlara etki edebileceğini vurgulayarak, 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.