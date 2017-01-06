HABER KIBRIS

Ünlü aktör Om Puri hayatını kaybetti

06/01/2017

Ünlü aktör Om Puri hayatını kaybetti
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Hindistan'ın dünyaca ünlü aktörlerinden Om Puri, yaşamını yitirdi.

Dünyaca ünlü Hint aktör Om Puri, 66 yaşında hayatını kaybetti. Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşamını yitiren Bollywood yıldızının ölüm nedenini, ünlü oyuncunun aktör arkadaşı Anupam Kher açıkladı.

Kher, Reuters'a yaptığı açıklamada, Puri'nin, "ani kalp durması" sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. BBC'ye konuşan bir akrabası ise, Puri'nin, Mumbai'deki evinin yatağında ölü bulunduğunu belirtti. 



TAGS: Om Puri, hindistan
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