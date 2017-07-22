Ünlü çift yeniden birlikte
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında evlenmiş ve bu evliliklerinden oğulları Murathan dünyaya gelmişti.
22/07/2017
Gamze Özçelik 2008'de evlendiği Uğur Pektaş'tan 2012'de boşanmıştı. Bir oğulları olan eski eşler Ağustos'ta ikinci kez evlenecek.
Gamze Özçelik 2008'de evlendiği Uğur Pektaş'tan oğulları Muratcan'a rağmen 2012'de boşanmıştı. 3 hafta önce barışan eski eşler, Bağdat Caddesi'nde bir gelinlikçiden çıkarken görüntülenmişti.
Çanakkale'ye tatile giden Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, Ağustos'ta ikinci kez nikah masasına oturacak.
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