HABER KIBRIS

Ünlü çift yeniden birlikte

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında evlenmiş ve bu evliliklerinden oğulları Murathan dünyaya gelmişti.

22/07/2017

Ünlü çift yeniden birlikte
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Gamze Özçelik 2008'de evlendiği Uğur Pektaş'tan 2012'de boşanmıştı. Bir oğulları olan eski eşler Ağustos'ta ikinci kez evlenecek.

Gamze Özçelik 2008'de evlendiği Uğur Pektaş'tan oğulları Muratcan'a rağmen 2012'de boşanmıştı. 3 hafta önce barışan eski eşler, Bağdat Caddesi'nde bir gelinlikçiden çıkarken görüntülenmişti.

Çanakkale'ye tatile giden Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, Ağustos'ta ikinci kez nikah masasına oturacak.

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TAGS: Gamze Özçelik, Uğur Pektaş
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