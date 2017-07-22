Ünlü çift yeniden birlikte

Gamze Özçelik 2008'de evlendiği Uğur Pektaş'tan 2012'de boşanmıştı. Bir oğulları olan eski eşler Ağustos'ta ikinci kez evlenecek.

Gamze Özçelik 2008'de evlendiği Uğur Pektaş'tan oğulları Muratcan'a rağmen 2012'de boşanmıştı. 3 hafta önce barışan eski eşler, Bağdat Caddesi'nde bir gelinlikçiden çıkarken görüntülenmişti.

Çanakkale'ye tatile giden Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, Ağustos'ta ikinci kez nikah masasına oturacak.

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