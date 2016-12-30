Ünlü çiftler arasında savaş çıktı

Magazin dünyasının en popüler iki çifti arasında savaş çıktı. Beyonce ve Jay-Z çifti, son dönemlerde yaşananlar sonrasında Kim Kardashian ve Kanye West ile arkadaşlıklarını sonlandırdı.









Kanye West kasım ayında, “Saint Pablo” turnesi kapsamında verdiği bir konserde, yakın arkadaşları olan Beyonce ve Jay-Z’nin eşi Kim Kardashian’ın Paris’te yaşadığı soygun sonrasında kendilerini aramadığını söylemiş ve sert ifadelerde bulunmuştu.

Sonraki günlerde hastaneye kaldırılan Kanye West’in eşi Kardashian’ın Beyonce ile iletişime geçtiği fakat beklemediği bir yanıt aldığı söylenmekte.

Ünlü isimlere yakın kaynaklara göre, Beyonce’un Kim Kardashian’a kendileriyle bir daha iletişime geçmemesini istediği ve “Birbiriniz için yaratılmışsınız, ikiniz de yeteneksiz ve acınasısınız” dediği söyleniyor.

Kim Kardashian Paris’te yaşadığı soygunda saldırıya uğramış ve 10 milyon dolar değerindeki mücevheratını çaldırmıştı.

Ünlü yıldızın saldırıdan çok etkilendiği ifade edilmiş ve Kardashian bir süre ortalarda görünmemişti.

Kim Kardashian’ın Beyonce’yle iyi geçinmeye çalıştığı ve son olarak ailesinin düzenlediği Noel partisine çifti davet ettiği söylenmekte.

Fakat iddialara göre bu davet de Beyonce tarafından net bir şekilde reddedildi.

Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin geçirdikleri zor günler sonrasında evliliklerinde sorunlar yaşadığı söylenmiş fakat iddialar ikili tarafından reddedilmişti.

Kanye West’in geçmişte Jay-Z ve Beyonce ile çok yakın arkadaşlık ilişkilerine sahip olduğu biliniyor.