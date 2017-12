Ünlü finansçıyı köpekbalığı yedi!

ABD ekonomisinin ve dünya finansının kalbi olarak bilinen Wall Street’teki WL Ross & Co. LL şirketinde üst düzey yönetici olarak görev yapan Rohina Bhandari, Kosta Rika’da dalış yaptığı sırada bir kaplan köpekbalığı tarafından öldürüldü. 49 yaşındaki Bhandari’nin Cocos adasında yaşamını yitirdiği, dalış eğitmeninin de aynı köpekbalığı tarafından ısırıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olay, Kosta Rika’nın 540 kilometre açıklarında, doğal deniz yaşamıyla tanınan Cocos adasındaki dalış seansının sonunda yaşandı.

EĞİTMEN GÖRDÜ AMA…

18 kişilik dalış ekibi su yüzeyine çıkmaya çalışırken 24 yaşındaki eğitmen, kendilerine bir köpekbalığının yaklaştığını gördü ve grubu hızla uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak köpekbalığı Bhandari’yi her iki bacağından da ısırdı. Eğitmen de aynı köpek balığı tarafından ısırılırken, Bhandari’nin karaya çıkarıldığında yaşamını yitirdiği, eğitmenin ise yoğun bakım tedavisine alındığı belirtildi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross tarafından kurulan WL Ross & Co. LL’de sermaye yöneticiliği yapan Bhandari’nin dostları sosyal medyadan, “Hayatı ve macerayı seven arkadaşımı, kibarlığı, dostluğu ve hayırseverliğiyle hatırlayacağım” gibi mesajlar paylaşarak başsağlığı diledi.