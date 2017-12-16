Ünlü milyarder evinde ölü bulundu

Kanadalı ünlü milyarder ve ilaç devi Apotex'in kurucusu Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman evlerinde ölü bulundu. Raporlara göre Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman'ın cesetleri bodrum katında emlakçı tarafından bulundu. Kanada polisi, inceleme çalışmalarının ardından mülke zorla girilen bir işarete rastlamadıklarını, ancak ölümlerinin şüpheli şekilde olduğunu bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Shermanların ölümüne ilişkin resmi Twitter hesabından, "Sophie ve ben, Barry ve Honey Sherman'ın ani ölümü haberiyle çok üzgünüz. Ailesine, arkadaşlarına, vizyon ve ruhuyla dokunan herkese başsağlığı diliyoruz" mesajını yayınladı.

Apotex tarafından yapılan açıklamada ise, "Apotex olarak duyduğumuz haberle derin şok ve üzüntü içindeyiz. Dualarımız ailesiyle" denildi.

Öte yandan Sherman, 1974 yılında Apotex Inc'i kurmuştu. Firma şu anda dünyanın yedinci en büyük ilaç üreticisi. Ayrıca Forbes dergisi, Sherman'ın kişisel net servetini 3.2 milyar dolar olarak açıklamıştı.