Ünlü oyuncu hayata veda etti

Son dakika: Oyuncu Hakan Balamir'den üzücü haber

KOAH hastalığıyla mücadele eden oyuncu Hakan Balamir, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun, perşembe günü toprağa verileceği öğrenildi.

Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu. Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Ünlü oyuncu burada Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırıldı. Yaklaşık 1 haftadır tedavisi devam eden ve durumu ağırlaşan Balamir, bugün saat 20.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu.

Babasının vefat haberini alan Tufan Balamir’in gözyaşlarını tutamadı.

PERŞEMBE GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Oyuncu Hakan Balamir’in, Perşembe günü Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.